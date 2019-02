Huelva.- Participa Huelva rechaza el cambio unilateral del Consistorio

El concejal de Participa Huelva en el Ayuntamiento de la capital, Jesús Amador, ha afirmado este martes que el equipo de gobierno local "se apropia de nuevo de las inquietudes y demandas de la ciudadanía para hacer campaña electoral", en referencia a la manifestación por las infraestructuras del 15 de marzo, sobre la que ha denunciado el "cambio" del manifiesto de forma "unilateral", que han comunicado "después de presentarlo a los medios de comunicación por vía de Whatsapp".En cuanto a la declaración institucional que se iba a llevar al pleno de este miércoles sobre infraestructuras, Amador ha afirmado que estaban trabajando "todos los grupos políticos en la línea de hacer un manifiesto de consenso para elevarlo a declaración institucional, donde se buscaba la participación de todas las organizaciones políticas, empresariales y de la sociedad civil", que finalmente se ha conseguido "por falta de participación y transparencia, algo tristemente habitual", ha informado Participa Huelva en una nota.Para el consenso sobre el manifiesto "había una serie de infraestructuras que no se podían reclamar por nuestra parte, como el AVE o el aeropuerto entre otras debido a su carácter deficitario y poco vertebrador del territorio, "y de repente nos encontramos con un manifiesto y unas reivindicaciones que nada tiene que ver con el que estábamos trabajando", ha señalado."Defendemos unas infraestructuras que correspondan con un cambio de modelo productivo y una transición energética necesaria para ralentizar el cambio climático que estamos sufriendo y sobre el que no estamos poniendo las medidas oportunas", ha agregado Amador, que ha puntualizado que "Huelva no está retrasada por estar en la periferia geográfica, lo está por los políticos que hemos tenido hasta ahora".Asimismo, Amador ha denunciado la subida de sueldo de los cargos políticos aprovechando la obligada subida a funcionarios. "Cosa de la que estamos totalmente en contra sabiendo las necesidades y los sueldos de miseria que tienen nuestros vecinos"."Se ha aprovechado la subida del sueldo de los funcionarios del 2,5 por ciento para aplicarla también a los representantes políticos que según Amador "entendemos que los que representamos a la ciudadanía ya tenemos sueldos dignos", por lo que "la subida es una falta de respeto con nuestros vecinos y vecinas que tan mal lo están pasando", ha concluido.--EUROPA PRESS--