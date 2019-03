Nace la galería de arte online Magasé Art Gallery que pondrá en valor el trabajo de artistas contemporáneos

Huelva.- Nace la galería de arte online Magasé Art Gallery que pondrá

Los días 15, 16 y 17 de marzo serán el punto de partida de la nueva galería de arte online Magasé Art Gallery en el Monasterio de la Luz, en Lucena del Puerto (Huelva), en un evento denominado 'Ars in luce', en el que los asistentes, de manera libre y gratuita, podrán conocer este proyecto innovador, que nace con el objetivo de transformar y adaptar el concepto de galería a la era tecnológica, poniendo en valor las obras de artistas contemporáneos.Se trata de una galería, con el onubense Fernando Mañes en los mandos, que comenzará su andadura contando con la participación de un grupo de diez artistas andaluces de la talla de Martín Lagares, Pedro Rodríguez Garrido, Marga García Pinto, Daniel Franca, María JL Hierro, Joaquín González, Erick Alcántara, Patricio Hidalgo, Murdo Ortiz y Gonzalo Llanes, han informado los organizadores de la actividad en una nota.Durante la presentación del evento en la Diputación onubense, que contará con la colaboración del ente provincial y del Ayuntamiento de Lucena del Puerto, la diputada de Cultura, Lourdes Garrido, ha subrayado que 'Ars in luce' es "más que una exposición, es un proyecto multicultural que se podrá vivir en un fin de semana muy intenso con esta plataforma de conocimiento del trabajo de estos artistas como punto de partida".Por su parte, el alcalde de la localidad, David Vivas, ha destacado la importancia de que este evento se celebre en "un lugar tan emblemático como es el Monasterio de la Luz para mostrar el arte".Igualmente, el coordinador de la galería, Fernando Mañes, que ha agradecido el apoyo de la Diputación en este proyecto y de los responsables del Monasterio, ha manifestado que su objetivo es dar a conocer, a través de este evento, esta galería y con ella "hacer llegar al gran público las obras de los artistas que conforman este proyecto, para difundir las diferentes expresiones artísticas y enlazar éstas con otros sectores sociales".De esta forma Magasé, ha añadido, "quiere divulgar las artes plásticas entre la población y que se conviertan en un elemento cultural cotidiano en todos los ámbitos de la sociedad siendo el fin volver a mantener y recuperar el concepto de intermediario en su noble faceta de galerista, que sea el que se preocupe de promocionar y de vender la obra de los artistas".En este sentido, el director de Magasé Art Gallery ha insistido en que "el mercado ha evolucionado, las nuevas tecnologías han cambiado y la idea propone conservar lo antiguo, que funciona, y adaptarlo a las nuevas maneras de comunicarse". "Como aficionado al arte, vi que había falta de comunicación entre los artistas y el comprador con el objetivo de que este piense que comprar arte es una inversión", ha remarcado Mañes.El artista Martín Lagares, que también ha asistido a la presentación, junto a Pedro Rodríguez y Erick Alcántara, ha hecho hincapié en que Fernando Mañes con este proyecto "viene a solucionar un problema que tenemos los artistas, que es vender, mover y colocar nuestras obras en un mercado cada vez más cambiante e internacional, algo que plantea el impulsor, bajo esta perspectiva, en su amor por el arte".PROGRAMACIÓN DEL EVENTOCon la organización de este evento, como punto de partida en el Monasterio de la Luz, se persigue también llevar el arte contemporáneo a un lugar emblemático de la provincia buscando que el patrimonio arquitectónico y el arte más vanguardista se enriquezcan mutuamente, así como reunir a los principales sectores de la sociedad con el arte como vehículo que articula y enriquece todas las sensibilidades.'Ars in luce' arrancará el viernes 15, a las 19,00 horas, con una exposición colectiva de obras de los citados artistas, como baza principal, la presentación de la galería online y una performance artística con la actriz Ana Navarrete y el pianista Javier Torres Simón.Asimismo, el sábado, a las 10,30 horas, tendrá lugar un encuentro de MKS Huelva. Club de Marketing Social, cuya inauguración correrá a cargo de la presidenta de MKS Huelva, Begoña Mayoral; y la celebración del taller, a las 10,45 horas, 'Comunicación en el arte y nueva cultura digital: del museo al smartphone', de la mano del profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva Manuel Blanco, licenciado en Filología Hispánica y doctor en Literatura y Comunicación por la Universidad de Sevilla, CEO de M2 Comunicación, escritor y director de documentales.Además, tendrá lugar el preestreno de la revista 'Marketing al Sur', por la secretaria general de la Federación Andaluza de Marketing (FAM), Rocío Tornay. Ya por la tarde, a partir de las 17,00 horas, se celebrará una sesión de 'Arte en vivo' de la mano de los artistas Patricio Hidalgo y Murdo Ortiz en 'Pintura Viva' y de Martín Lagares en 'Modelando'.El domingo se abordará el arte desde lo espiritual con la celebración de un taller de meditación, con Rosa Eusebio, a las 10,00 horas; de una clase de yoga con David Domínguez, a las 11,00 horas, y de una charla sobre la alimentación energética 'Desde el nivel físico al nivel intuición', impartida por Manuel Domínguez, a las 13,00 horas, precedida por una degustación de frutos rojos de la cooperativa 'Costa de Huelva'.Por último, a las 14,00 horas, el director de la galería clausurará este evento, que organizado por la Diputación onubense, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Lucena del Puerto y MKS Huelva, y el patrocinio de las empresas Signos Comunicación y Marketing, M2 Comunicación y Eman Ingeniería.--EUROPA PRESS--