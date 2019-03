Nace el Foro Provincial de la Caza para abordar estrategias de futuro, propuestas e intereses del sector

Huelva.- Nace el Foro Provincial de la Caza para abordar estrategias d

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha subrayado este domingo la importancia de la actividad cinegética en la provincia de Huelva, tras asegurar en la inauguración del Foro Provincial de la Caza para estrategias de futuro del sector que la caza es "un recurso endógeno que, bien explotado, puede ser calve para la sostenibilidad y viabilidad de las zonas rurales".Así se ha manifestado Caraballo durante su intervención en la celebración de este foro en el Huerto Ramírez, la finca que la Diputación de Huelva tiene en el municipio de El Almendro, y que supone la primera actividad de la Mesa Provincial de la Caza, impulsada por la Diputación e integrada por representantes de sociedades de cazadores, productores de caza, la FAC, rehaleros y empresas vinculadas al sector, según ha detallado la propia institución en una nota de prensa.Acompañado por la alcaldesa de El Almendro, María Alonso, y el presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), José María Mancheño, Caraballo, ha expuesto que la caza es "una tradición muy arraigada en la provincia", ya que "no existe ningún municipio en el que no existan sociedades de caza y cotos de caza, tanto de caza mayor como de caza menor".Así, ha concretado que en Huelva hay 785.000 hectáreas cinegéticas repartidas en 812 cotos de caza y más de 12.000 cazadores de los que el 90 por ciento representan la "caza social", que es "la actividad heredada de padres y abuelos, y que no tiene nada que ver con la caza de élite"."Estamos hablando de un sector que genera empleo y riqueza, especialmente en las zonas rurales, y que contribuye al desarrollo económico, social y ambiental en la provincia", ha afirmado, aclarando que "bien regulado, es para la Diputación una actividad a defender, dada su presencia y peso en nuestra provincia".En este sentido, ha explicado que la actividad cinegética se ha incorporado al Plan Estratégico Provincial, ya que la estrategia de la Diputación de Huelva "pasa por priorizar, potenciar y garantizar el bienestar de las zonas rurales, y la caza forma parte de ello".Tras recordar que la colaboración entre la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Caza existe desde hace más de 35 años con la celebración anual de diferentes pruebas valederas para el campeonato nacional de caza en el Huerto Ramírez, el presidente de la institución provincial ha indicado que con la creación de este Foro dan "un paso más", ya que nace con la vocación de analizar desde el punto de vista científico y técnico las temáticas que afecten al sector en la provincia de Huelva para crear "un espacio de diálogo en el que hablar de estrategias, propuestas e intereses comunes de todos los que trabajan en este sector".Asimismo, entre los objetivos de este Foro está trazar "una hoja de ruta" en la que la administración y el sector de la caza de la provincia de Huelva marquen "las acciones a trabajar en los próximos años".Al Foro han asistido miembros de las casi doscientas sociedades deportivas de caza y pesca que existen la provincia, además de otros subsectores asociados esta actividad, a los que Caraballo ha animado a "participar activamente", ya que "nuestra estrategia institucional va a depender de lo que los interlocutores sociales de la caza nos digan".A lo largo de la jornada se celebrarán conferencias de la Asociación Nacional de Rehalas, de un investigador de la Universidad de Córdoba (UCO) especializado en enfermedades de la fauna silvestre y un técnico especializado en normativa y marco regulador de esta actividad. Además, el contenido teórico estará acompañado de exhibiciones prácticas de clubs y empresas colaboradoras.En el marco de la colaboración con la FAC, más de 3.100 participantes de los diferentes pueblos de la provincia pueblos han practicado en la finca Huerta Ramírez la actividad cinegética en sus diferentes modalidades.La Diputación ha recordado que desde hace tres años realiza con la FAC una actividad experimental formativa con jóvenes para introducir a las nuevas generaciones en la actividad cinegética "desde el punto de vista de la concienciación y el binomio caza-sostenibilidad ambiental, todo ello desde el marco de la legalidad y la seguridad".A partir de la experiencia y conclusiones de este primer Foro Provincial de la Caza, ambas instituciones seguirán trabajando de forma conjunta en el mantenimiento de la actividad cinegética "desde el punto de vista más social, que es el que predomina en las zonas rurales y en todos los municipios de la provincia", ha concluido la Diputación.--EUROPA PRESS--