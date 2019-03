El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reúne con el alcalde de A

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este lunes que cualquier manifestación pública con respecto a la demanda de infraestructuras en Huelva le parece "legítima y sensata", ya que ve normal "un cierto hastío y cansancio" de algo que a la sociedad onubense "le corresponde y necesita", siendo Huelva una de las capitales "con más amplio margen de mejora del conjunto de Andalucía y de España".Después de reunirse con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, Moreno ha incidido ante los medios que la manifestación prevista para el 15 de marzo es necesaria porque existen "carencias en muchos sentidos" y ha hecho especial hincapié en el ámbito ferroviario, sector al que los dos representantes han dedicado más tiempo en el encuentro institucional. Por todo ello, el presidente de la Junta ha afirmado que su partido estará presente en la manifestación, expresión "de una sociedad organizada y madura", dándole el protagonismo a los ciudadanos.Moreno ha incidido en que Huelva ha sabido demostrar una "gran capacidad de iniciativas y emprendimiento". Al respecto, se ha referido al sector turístico, así como al agroindustrial, entre otros, como baluartes de la provincia.El presidente, que ha destacado la hospitalidad con la que ha sido recibido por el alcalde onubense así como por el resto del equipo de Gobierno y representantes institucionales, ha mencionado la fluidez del encuentro entre los dirigentes en el que ha primado el "objetivo común" de poner la ciudad de Huelva "por encima de cualquier otro interés particular", ya que "Huelva tiene un déficit histórico en una serie de inversiones" que hay que "desatascar y sobre el que hay que trabajar".Así, ha puesto el acento no solo en el déficit en infraestructuras sino también en las demandas en sanidad y en educación, "donde hay carencias importantes" por ello ha apuntado que no hay tiempo que perder y, aunque "hay dos procesos electorales" casi en marcha, "hay que seguir trabajando con normalidad". De hecho, ha recordado que su Gobierno prevé presentar los presupuestos de la comunidad antes de las elecciones.Moreno ha adelantado que tras esta primera visita "muy positiva" a la capital onubense, están previstos próximos encuentros entre cada Consejería y las delegaciones homólogas en la provincia para empezar a trabajar sobre los problemas que afectan a los onubenses.Asimismo, ha subrayado que era necesaria una visita a la casa de los onubenses, para hablar con su máximo representante así como reunirse también con el presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, para recibir información detallada de los proyectos grandes y pequeños en el marco provincial.Por su parte, el alcalde de Huelva ha remarcado la "altura de miras" con la que se ha desarrollado la reunión, para mirar hacia adelante, y en que se ha hablado de todos los ámbitos, desde las infraestructuras, pasando por la vivienda, la cultura, la justicia, la economía y la industria, como elementos fundamentales de la sociedad. Además, ha puntualizado que durante la reunión han estado viendo el díptico sobre la manifestación por las infraestructuras en el que están recogidas todas las demandas, con una especial parada en las ferroviarias, tal y como ha comentado Moreno.--EUROPA PRESS--