El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una foto de archivo

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido este viernes en que los Presupuestos de la comunidad autónoma para este año estarán en el Parlamento el próximo mes de mayo, con el objetivo de sean aprobados en junio, en un tiempo "récord" desde la conformación del nuevo Gobierno autonómico y dado que el anterior Ejecutivo del PSOE-A no inició su elaboración. Ha indicado que la situación financiera de la Junta con la que se han encontrado "no es la más óptima".En declaraciones a los periodistas durante una visita a Almonte (Huelva), el presidente ha explicado que en Andalucía, por primera vez, se va a tener que llevar a cabo un trabajo "pionero e inédito", como es la elaboración de dos presupuestos en un mismo ejercicio, los de 2019 y los de 2020, que tendrán que llegar a la Cámara en torno al mes de octubre.Ha querido dejar claro que, en tres meses, "en un tiempo récord" los presupuestos de la comunidad para este año van a llegar a la Cámara y ha apuntado que espera que estén aprobados en el mes de junio.El presidente ha garantizado que esos presupuestos contemplarán un paquete importante de reformas en materia fiscal y social y para cambiar las cosas que no funcionan.Preguntado sobre la situación económica y financiera de la Junta que ha encontrado el nuevo Gobierno andaluz, ha señalado que el primer informe que ha realizado el consejero de Hacienda "nos dice que la situación financiera de la Junta no es la más óptima" ni la que nos hubiera gustado encontrar para poder relanzar muchos de los proyectos.Moreno ha agregado que se van a tomar las decisiones oportunas para "orientar y rectificar los errores que se han cometido" por parte de los anteriores gobiernos socialistas, y ha querido dejar claro que él lo que quiere ahora es "mirar al futuro" y que se presenten los presupuestos de la comunidad para este ejercicio.--EUROPA PRESS--