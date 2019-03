Monasterio de Santa Clara de Moguer acoge la muestra 'Cor Iesu. La devoción al Corazón de Jesús en la Diócesis'

Huelva.- Monasterio de Santa Clara de Moguer acoge la muestra 'Cor Ies

El Monasterio de Santa Clara de Moguer (Huelva) ha acogido este viernes la inauguración de la exposición 'Cor Iesu. La devoción al Corazón de Jesús en la Diócesis de Huelva', una muestra que organiza el Obispado para la evangelizar a través de su patrimonio histórico-artístico y documental, y dar a conocer cómo la fe se ha hecho cultura.Por su parte, el obispo, José Vilaplana, y otras autoridades de la provincia han asistido a la apertura de esta muestra que coincide con el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, realizada por Alfonso XIII en El Cerro de los Ángeles en 1919, y el cincuentenario de la consagración de nuestro Seminario Diocesano, realizada por el Siervo de Dios José María García Lahiguera en 1969, según ha informado la Diócesis en una nota.Estas efemérides son el pretexto para hacer una reflexión, a partir de las obras de arte y devocionales, "de la importancia del culto al Corazón de Jesús en la Diócesis onubense". El director de Patrimonio de la diócesis, el sacerdote Manuel Jesús Carrasco Terriza, ha sido el encargado de desarrollar la presentación, explicación y justificación de la exposición, que cuenta con Juan Bautista Quintero y Juan Manuel Moreno como comisarios.De esta manera, la exposición se presenta estructurada en tres apartados. La primera sala está dedicada al 'Costado abierto de Cristo', de donde nacen los sacramentos de la Iglesia y en la que se trata sobre la fundamentación teológica del culto al Sagrado Corazón. En este apartado destacan obras como el Crucificado de la Sacristía (anónimo, s. XVI) de la iglesia parroquial de San Bartolomé, en Beas; el cáliz del Obispo Infante y Macías (s. XIX), de la Parroquia de Nuestra Señora de la Granada, de Moguer; o una puerta de sagrario (s. XX) de la Parroquia de San Sebastián, de Higuera de la Sierra, en cuyo interior aparece el Corazón de Jesús.La segunda, 'He aquí el Corazón que tanto ha amado', se fija en la dimensión expiatoria de dicho culto y en las representaciones iconográficas a que ha dado lugar en nuestra Diócesis, así como a la evolución de la citada iconografía. Entre las obras expuestas constan el Corazón de Jesús y la Compañía de Jesús (anónimo, s. XIX), el Corazón de Jesús en un grabado del Cristo de las Tres Caídas de Sevilla (1805), y el Corazón de Jesús (José María Martín, h. 1849), estos tres últimos de una colección particular de Moguer.Igualmente, también se muestran los Sagrados Corazones de Jesús y María (José María Martín, s. XIX), de una colección particular de Valverde del Camino. Destacan además el Corazón de Jesús (anónimo valenciano, 1928), de Trigueros o el anónimo (s. XX) de la Iglesia de San Francisco Javier, de los Jesuitas, de Huelva, ambas seguidoras del prototipo del P. Victoriano Salmerón.Ya la tercera sala se detiene en los frutos de vida cristiana que ha generado dicho culto como asociaciones, hermandades u obras sociales, entre otros. Así, se titula 'Venga a nosotros tu Reino' porque "intenta ser una plasmación de los frutos de verdad y justicia que han brotado de la sincera devoción de una serie de personas, sacerdotes y fieles laicos", entre ellos el obispo San Manuel González, conocido hasta el final de sus días como el "Arcipreste de Huelva".En este tercer apartado se muestran el Corazón de Jesús (Sebastián Santos, 1936), de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte o la imagen del Corazón de Jesús (Sebastián Santos, 1940), encargada por Siurot para las Escuelas del Sagrado Corazón de Huelva.Según Vilaplana, "la vitalidad espiritual que ha aportado y aporta la devoción al Corazón de Jesús queda patente en tantas obras de caridad, de promoción social, educativa y asociativa, en la que tanto han tenido que ver también, además de los párrocos, las órdenes y congregaciones religiosas que han difundido este culto: Jesuitas, Religiosas del Sagrado Corazón, Esclavas del Divino Corazón o Misioneras Eucarísticas de Nazaret".Como un rebrote de esta vitalidad, ha apostillado, "quiero hoy recordar a las Religiosas de la Fraternidad Reparadora en el Corazón de Cristo, que desde hace pocas fechas están presentes en varias parroquias de la Diócesis, concretamente en Alájar, Galaroza y San Silvestre de Guzmán". "El fruto más hermoso de esta humilde exposición debería ser que crezca la devoción al Corazón de Jesús, para que siga siendo la fuente de la que mana la vida cristiana de la Diócesis", ha explicado.Esta muestra, organizada por el departamento de Patrimonio de la Diócesis de Huelva junto al Monasterio de Santa Clara, permanecerá abierta hasta el próximo 20 de abril y es posible también gracias al patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, a la colaboración de El Corte Inglés, y a las parroquias, conventos y particulares que han cedido sus obras de arte.--EUROPA PRESS--