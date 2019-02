Más de 200 personas registran en Huelva su testamento vital en 2018, cifra que se eleva a casi 2.000 desde 2004

Hospital Juan Ramón Jiménez/archivo

Casi 2.000 personas han registrado en Huelva su testamento vital en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas desde el reconocimiento de este derecho y la creación de este servicio en 2004, de las que 203 lo han hecho a lo largo del año 2018, con la intención de dejar constancia de sus deseos ante el final de su vida.En declaraciones a Europa Press, desde la Junta han explicado que la ciudadanía onubense cuenta con esta herramienta "fundamental" para expresar su voluntad sobre la asistencia sanitaria y los tratamientos que se desea o no recibir en caso de no poder manifestarlo de forma consciente en el momento final de la vida. Además, la persona puede también decidir el destino de sus órganos e indicar quiénes serán sus representantes.Huelva cuenta con seis puntos para realizar el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, que se encuentran ubicados en la Delegación de la Junta de Salud y Familias, la primera sede en la provincia donde se empezó a ofrecer, a la que se han ido incorporando otros enclaves, tales como los hospitales Vázquez Díaz, Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez en la capital, así como el Hospital de Riotinto (Huelva) y el centro de salud de Cortegana (Huelva).Durante 2018 se han inscrito en Huelva un total de 203 personas, de las que 118 han sido en el Hospital Vázquez Díaz, donde se encuentra la Unidad de Hospitalización de Cuidados Paliativos de Huelva; 26 en la Delegación Territorial y 33 en el Hospital Infanta Elena. Por su parte, el registro del Hospital Juan Ramón Jiménez ha sido el elegido por parte de 13 ciudadanos, ocho lo han hecho en el Hospital de Riotinto y cinco en el centro de salud de Cortegana.La Consejería de Salud y Familias permite, a través de su web, solicitar cita previa para poder inscribir el testamento vital en un punto de registro habilitado, si bien también se puede pedir cita a través del teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y en los 56 puntos habilitados del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Además, si el ciudadano no puede desplazarse hasta el registro, podrá solicitar la cita a través de Salud Responde y se llevará a cabo el registro en el propio domicilio.La página web ofrece además toda la información que requiera la persona interesada sobre la voluntad vital anticipada y la posibilidad de descargarse los documentos necesarios, como la guía de ayuda para registrar el testamento vital, que contribuye a resolver todas las dudas relacionadas con el registro de la voluntad vital anticipada, a través de una serie de preguntas frecuentes.Este servicio online también tiene una sección específica con funcionalidades para profesionales, que pueden realizar diversas acciones como consultar el contenido de las voluntades vitales de sus pacientes, seguir resultados mensuales, descargar la guía de apoyo a los profesionales y acceder a la información de la normativa autonómica y nacional.Con la aprobación de la Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías en el proceso de la muerte, se concretan las acciones que han permitido el acercamiento del Registro de Voluntades Vitales al contexto sanitario, y la mejora de la accesibilidad a la ciudadanía. Dicha normativa recoge que los profesionales deben proporcionar a las personas que se la soliciten, información acerca del derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada y que consultarán si existe en el registro constancia del otorgamiento de voluntad vital anticipad.Así, los profesionales del sistema sanitario público andaluz tienen acceso a consultar las voluntades vitales anticipadas desde atención primaria y desde atención especializada, además de desde la historia clínica digital en movilidad.El sistema implantado en Andalucía también permite a profesionales del sector privado darse de alta en el sistema y poder consultar las voluntades vitales anticipadas de sus pacientes, gracias al convenio firmado por la Consejería de Salud y el Consejo General de Colegios de Médicos de Andalucía en 2014.En cuanto a las consultas que realizan los profesionales al registro durante la asistencia sanitaria, los centros hospitalarios públicos y las coordinaciones de trasplantes son los que las realizan principalmente. No obstante, se ha registrado un aumento de las consultas que hacen los profesionales de atención primaria y los profesionales del 061 y de los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias, ya que estos últimos disponen de acceso a través de la historia clínica digital en movilidad.--EUROPA PRESS--