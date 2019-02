Más de 20 voluntarios mantienen los programas de Valdocco, que acaba de implantar el Foro de la Infancia

Clausura de un curso de la Fundación Valdocco.

La Asociación Valdocco, que trabaja con menores y familias del Distrito V de Huelva y que está abierto a toda la ciudadanía, tiene en marcha dos grandes líneas de actuación con programas y actividades cuya vigencia y mantenimiento se debe, en gran parte, a la labor que desarrollan los 24 voluntarios que de forma altruista colaboran con la entidad. Así, Valdocco ha podido implantar en diciembre del pasado año el programa 'Foro de la Infancia y Adolescencia', para dar voz y voto a niños y adolescentes.En declaraciones a Europa Press, el director de Valdocco, Carlos González, ha manifestado que "será durante 2019 cuando se desarrolle" el foro, destinado a alumnos de entre ocho y 17 años de los centros educativos del Distrito V de la capital, donde la asociación trabaja de manera directa.En este foro la entidad pretende dar relevancia a las opiniones de una parte, "a menudo olvidada", tal como señala González, de la ciudadanía: los niños, y los adolescentes (NNA) del Distrito V, mediante el conocimiento y ejercicio de sus derechos y siendo protagonistas en la construcción de sociedades que garantizan sus derechos y bienestar. González ha remarcado que "es importante que tomemos conciencia de que los niños son nuestro futuro, no son un paquete que dejamos en el colegio cada día, ellos tienen mucho que decir y quieren y deben ser protagonistas".A través del trabajo diario con niños y jóvenes, desde Valdocco han manifestado que este sector de la población "quiere ser escuchado", y desea una relación a veces diferente de la que hoy en día los adultos están dispuestos o pueden dar. De esta forma González ha manifestado que muchos jóvenes quieren una relación "más integrada" con los adultos de referencia y no que vayan cada uno por su lado, como cuando los más pequeños "van a jugar a zonas de juego aisladas", ha señalado.El foro se desarrolla en las instalaciones de Valdocco y lo dirige y modera un educador que cuenta con la ayuda "imprescindible" de los voluntarios de la asociación. El director ha subrayado el papel "fundamental" de estas personas, y hace un llamamiento a todo aquel que quiera colaborar y que si no puede hacerlo a nivel económico "dedique su tiempo".La entidad se financia en un 60 por ciento a través de capital privado, en la que juegan un papel primordial la Obra Social La Caixa, la Fundación Cajasol, la Fundación de la Caja Rural, la Fundación Atlantic Copper y la Fundación Educco. Además, Valdocco cuenta con el apoyo de la Consejería de Empleo y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.González ha hecho hincapié en la necesidad de consolidar la financiación de los distintos proyectos para evitar una posible discontinuidad por motivos económicos. "Vamos a hacer una nueva campaña de captación de socios y nos vamos a movilizar porque no queremos depender del dinero para que los programas continúen", ha explicado González, que también se muestra satisfecho del alto porcentaje de financiación que proceden de entidades privadas de carácter social. El total del presupuesto es de más de 360.000 euros de los que la financiación privada cubre más de 194.000 euros.LINEAS DE TRABAJOLa Fundación Valdocco gestiona uno alto número de actividades que se engloban en varios programas, los cuales se reparten en dos grandes líneas de actuación: 'Prevención y entorno' y 'Medidas Alternativas'. En la primera línea se encuentran proyectos de gran arraigo en la fundación, como 'La calle como espacio vital', que se desarrolla en la calle con la "presencia activa" de un educador que, a través de un proyecto educativo individual (PEI) interviene en diferentes aspectos socioeducativos de las personas. Los usuarios atendidos en 2018 han llegado a 900.'Coevoluciona' es otro de los programas, que se articula en torno a la figura de la mujer como punto central de los núcleos familiares, en los que puede darse violencia de género, u otras cincunstancias difíciles como una situación de necesidad económica, que genera la búsqueda de un apoyo emocional. Durante 2018, 20 mujeres han sido atendidas en este proyecto.Este programa --al igual que los demás-- cuenta con varias actividades, entre las que destaca la que se lleva a cabo a través del Banco de Alimentos, que ha atendido a 80 familias el pasado año --unas 290 personas-- para proporcionar recursos básicos a familias que padecen una extrema necesidad. Gonzalez ha incidido en que este tipo de actividad "genera un trabajo colaborativo en equipo entre las propias mujeres y familias, ya que ellas participan también en el reparto", así como en otro talleres como "el de autoestima y nutrición".De esta forma, todas las acciones que se llevan a cabo en las diferentes líneas tienen como obetivo acompañar a la persona con actuaciones "paralelas al itinerario sociolaboral, mientras que la persona crece y se desarrolla en el ámbito social y laboral". Así, el director ha apuntado que el usuario tiene que tener cubiertas necesidades básicas, como vivienda y manutención, para que ese entorno "se alivie un poco y coja la ruta del empleo, que es un objetivo principal".González ha detallado que el usuario "entra en la fundación y desarrolla su itinerario, en el que se van trabajando todos los temas que le afectan", de esta forma Valdocco se erige como una entidad que "trabaja de forma integral y multidisciplinar, atendiendo lo que realmente la persona necesita".Como precursores de un trabajo integral en la sociedad, Valdocco también trabaja con la población reclusa y ex reclusa, a través del proyecto 'Fénix', que trata de romper el círculo de la prisión "porque no se adapta a la nueva situación de libertad y hace que la persona pueda recaer de nuevo". Por lo que el objetivo es "acompañar y proponer herramientas y talleres con la participación y gestión de los propiosparticipantes que promuevan su desarrollo personal, laboral y emprendedor". Está destinado a reclusos de tercer grado, principalmente.JABATO 15Jabato 15 es un programa dentro de la línea de Medidas Alternativas de Valdocco que pretende "fomentar la aparición de conductas prosociales en adolescentes que no van a clase de 15 y 16 años". Así, el equipo educativo trabaja aquellos aspectos y materias necesarias para alcanzar con éxito los objetivos propuestos a los 20 participantes en 2018.Con todo ello se procura que el joven vuelva al sistema escolar, al realizar un trabajo que tanto el propio usuario como su familia ha aceptado llevar a cabo. Este es uno de los proyectos más consolidados de la entidad, que cuenta con la financiación de la Consejería de Educación, de la Obra Social La Caixa y de la Fundación Cajasol, y que se desarrolla durante nueve meses, correspondientes al curso escolar.Otro proyecto que se ha implantado en la zonas rurales de la provincia es el programa 'Rural', para la incursión laboral, financiado por la Fundación Caja Rural y que se ha puesto en marcha por primera vez en 2018, con unos resultados "muy positivos".Asimismo, González ha señalado que a la asociación llegan en torno a "150 y 200 personas cada día", que acuden a pedir ayuda para problemas y conflictos de diversa índole y gravedad. En la entidad cuentan con un punto de empleo, y los vecinos también "vienen a renovar el DNI, para buscar ayuda en materia laboral o para temas relacionados con la mujer".Valdocco se creó en 1985 para trabajar con las personas y su desarrollo. González ha referido en la memoria de la entidad, a la que Europa Press ha tenido acceso que "es posible erradicar la pobreza", ya que "después de casi 30 años, la transformación es percibida por el trabajo de Valdocco y por el trabajo en red, del que ha sido y es un promotor".--EUROPA PRESS--