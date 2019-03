Marín (PP) propone crear un Centro de Artes Gráficas y Escenográficas y una gran Biblioteca Central en Huelva

Huelva.- Marín (PP) propone crear un Centro de Artes Gráficas y Esceno

La candidata del PP a la Alcaldía de Huelva, Pilar Marín, ha anunciado este jueves la creación de un Centro de las Artes Gráficas y Escenográficas y de una gran Biblioteca Central, que sirva a su vez como epicentro de las Letras onubenses, entre sus principales propuestas culturales de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo.Marín ha detallado que el Centro de Artes Gráficas y Escenográficas se plantea "como un gran espacio multicultural donde acoger exposiciones, talleres de teatro y locales de ensayo para grupos y bandas de música", ha informado el PP en un comunicado de prensa.Mientras, la Biblioteca Central de la Ciudad de Huelva se perfila como un gran espacio destinado al estudio y la lectura en el centro de la ciudad que, además, "sea el epicentro de las Letras onubenses, donde realizar presentaciones de libros o encuentros con los escritores de la provincia de la mano de las editoriales de Huelva".Pilar Marín ha señalado que su equipo de trabajo ya baraja diversas opciones, sobre todo edificios abandonados de la capital, para ubicar sendas infraestructuras culturales. "No se trata de lanzar por lanzar propuestas de ubicación como el edificio de Correos o el antiguo mercado de Santa Fe, antes es necesario conocer y analizar la situación real de estos edificios para plantear unos compromisos viables que no se quedan en meras promesas electorales que luego no se puedan cumplir", ha señalado.La candidata a la Alcaldía ha destacado que sus propuestas culturales para Huelva tienen como columna vertebral un "gran pacto por la cultura y la lectura" que sella "un compromiso claro por una cultura integradora y abierta". "Un objetivo fundamental de este pacto --ha añadido-- es ordenar y divulgar la oferta cultural de la ciudad, que ahora está deslavazada e incluso entra en competencia simplemente porque se desconocen los eventos que se celebran cada día ya que no se dan a conocer a los onubenses".ÁGORA CULTURALPara ello, la candidata ha señalado que el pacto por la cultura y la lectura se asienta sobre tres pilares. El primero busca reunir y fijar a todo el universo cultural onubense; el segundo constituir un foro de debate e intercambio a través de un ágora cultural que una todos los actores de la cultura onubense; y tercero, una apuesta incondicional por el consenso para vertebrar la cultura de Huelva."Desde la Alcaldía trabajaremos para que las administraciones públicas, las tres universidades, las academias, asociaciones culturales, peñas, hermandades, asociaciones de vecinos y profesionales del mundo de la cultura, entre otros colectivos, participen de este pacto que permita conformar un ágora de la cultura de Huelva", ha subrayado, antes de apuntar que la meta final es "ofrecer una oferta y un calendario cultural diverso, integrador, abierto y también ordenado, conocido y cercano a todos los onubenses".Junto a todas estas propuestas, Pilar Marín ha reivindicado un Museo Arqueológico en el Banco de España "acorde a la ciudad más antigua de Occidente", ha apostado por un "respaldo constante" al flamenco y el fandango "más allá de festivales puntuales"; y ha mostrado su compromiso "incondicional" por un Festival de Cine Iberoamericano "que recupere su protagonismo y fortaleza"."En nuestro programa para reiniciar Huelva, la cultura forma parte de la columna vertebral de nuestras propuestas para recuperar la ilusión de los onubenses, apostando por una cultura inclusiva, diversa e integradora, y que responda a lo que demandan los ciudadanos para hacer una Huelva mejor", ha concluido.--EUROPA PRESS--