Pilar Marin en la presentación del Foro.

La candidata del PP a la Alcaldía de Huelva, Pilar Marín, ha propuesto este viernes la creación de Foro 'Onuba Aesturia' un foro independiente que reúna "la voz del experto y la experiencia de los mejores", donde abordar los grandes temas de la ciudad "y construir un futuro ilusionante para Huelva desde el conocimiento de estas personas veteranas de reconocida trayectoria y compromiso con la ciudad".Pilar Marín ha explicado que el nombre del foro viene dado en época antigua a la ciudad de Huelva y ha señalado que el objetivo de esta propuesta es contar con "profesionales de prestigio y expertos en distintas áreas de la sociedad onubense que ahora disponen de tiempo para poner sus conocimientos al servicio de la ciudad", ha informado el PP en una nota.Según ha detallado la candidata a la Alcaldía de Huelva, este foro pretende convertirse en un "consejo consultivo y senado de la experiencia" donde abordar los grandes temas de la ciudad. "La experiencia no puede quedarse sólo en una tertulia, mi propuesta es crear un lugar de encuentro permanente para ofrecer soluciones a los problemas de Huelva desde el conocimiento y la experiencia acumulada por muchas personas que han trabajado en Huelva y por Huelva", ha subrayado Pilar Marín.La candidata ha avanzado que pretende organizar grupos de trabajo por temas "en los que participen de forma activa expertos en áreas como la economía, la empresa, el deporte, la cultura, los servicios sociales, la seguridad, el patrimonio, la educación o el medio ambiente"."El objetivo es conformar un plan estratégico permanente donde evaluar las políticas locales y darle voz a personas con una experiencia enorme que no podemos desaprovechar en el reto de construir la ciudad que todos queremos y nos merecemos", ha remarcado Pilar Marín, quien ha asegurado que la capital "necesita afrontar con valentía, fortaleza y decisión sus desafíos pero siempre respetando sus tradiciones, sus singularidades y siendo leal a su alma de ciudad".Marín ha señalado que en los próximos días iniciará una ronda de reuniones para explicar "cara a cara" esta iniciativa "a algunas de las personas que me gustaría que se uniesen a este Foro Onuba Aestuaria". En este sentido, ha incidido en que esta iniciativa "tiene las puertas abiertas a personas de distintas ideologías y pensamientos en la búsqueda de una visión más global de la ciudad y alejada de las discrepancias partidistas"."El Foro Onuba Aestuaria pretende reunir a la Huelva de la experiencia en forma de esteros en los que confluyen el conocimiento y el saber a fin de construir un futuro mucho mejor para esta ciudad y los onubenses", ha concluido.--EUROPA PRESS--