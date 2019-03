Marea Verde Huelva ha mostrado su condena hacia la "manipulación de información" en redes sociales sobre las actividades en el instituto de Educación Secundaria (IES) del Andévalo de Puebla de Guzmán con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.Relata el colectivo en una nota que una de las actividades propuestas, a falta de ser aprobadas por Claustro y Consejo Escolar, consistía en un juego de rol para fomentar la reflexión permitiendo a las niñas salir cinco minutos antes al recreo mientras a sus compañeros varones no se les permitía simbólicamente, como forma de vivenciar "lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia, donde simplemente por el sexo se le ha prohibido hacer determinadas tareas, algo totalmente injusto pero que sucedía"."Sin embargo, se ha hecho una clara manipulación de la información en publicaciones en redes por dirigentes políticos aludiendo a una prohibición de salir al recreo como un castigo a los alumnos varones", asegura Marea Verde, que pide por ello una rectificación para así "evitar un efecto indeseado sobre el alumnado de nuestros centros educativos, donde se fomenta y trabaja en la igualdad de género con diferentes estrategias educativas avaladas por planes y programas educativos institucionales que responden a la necesidad de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria"."Este trabajo educativo en pos de la igualdad de género no debe ser cuestionado si efectivamente queremos avanzar como sociedad y ha de llevarse a cabo en actividades dirigidas tanto a las alumnas como a los alumnos. Esta manipulación sólo parece evidenciar las inseguridades, miedos y afán de conflicto que no ayudan nada a nuestro alumnado ni a la comunidad educativa", dice.Piden asimismo a la Fiscalía del Menor que "abra investigaciones acerca de quién ha manipulado de esta manera una información para obtener rédito político, poniendo en peligro la seguridad del profesorado, pues se han recibido amenazas, y retorciendo la verdad para intentar influir en el normal desarrollo de unas actividades formativas de un centro público de enseñanza".--EUROPA PRESS--