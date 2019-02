La secretaria general del PP-A, Loles López, ha criticado este jueves las manifestaciones de dirigentes del PSOE y de Podemos sobre el impuesto de Sucesiones y Donaciones "que dicen que es un impuesto de ricos" algo que ha calificado de "falso", al tiempo que ha lamentado "el daño que han hecho tantos años de coche oficial y de alfombras rojas sin pisar la calle".En este sentido, López ha defendido este jueves en la sede local del PP de Valverde del Camino (Huelva), donde ha estado acompañada por el alcalde, Manuel Cayuela (PP), esta medida adoptada en el primer Consejo de Gobierno porque "es de justicia social que lo que tus padres han sudado lo hereden los hijos y no se lo quede la Junta, que es lo que pasaba con Susana Díaz", ha informado el PP en una nota.Sobre el impuesto, ha aclarado que no sólo es de sucesiones, sino también de donaciones, y ha puesto como ejemplo el caso de un joven de entre 35 y 40 años, en situación de desempleo, con varios niños pequeños a su cargo y que debe varios meses de alquiler, al que "si sus padres, trabajadores de toda la vida, le quisieran ayudar con 10.000 euros de sus ahorros para que pase ese bache, tendría que haber pagado a la Junta 782 euros en concepto de este impuesto con el gobierno de Susana Díaz".En cambio, con Juanma Moreno como presidente de la Junta, ha remarcado que "tan sólo tendrá que pagar siete euros" por lo que ha señalado que "el 99 por ciento de ese dinero va a quién tiene que ir, a ese hijo que necesita ese dinero".Por ello, ha subrayado que en el primer Consejo de Gobierno "Juanma Moreno cumplió con todos los andaluces y con todos los pueblos que nos sumamos a aquella campaña iniciando los trámites para la bonificación al 99 por ciento de este impuesto injusto".Igualmente, López ha agradecido al alcalde valverdeño el impulso dado a la campaña para la bonificación del impuesto de sucesiones que en la localidad onubense "fue un éxito con la recogida de más de un millar de firmas de valverdeños de todas las ideologías"."En aquel momento estaba el PP en la oposición en Andalucía, pero a pesar de ello, el PP y el que hoy es presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, teníamos el compromiso firme de eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones y ésa ha sido la primera medida de Juanma Moreno como presidente de todos los andaluces", ha recalcado la dirigente del PP-A.En palabras de la secretaria general del PP andaluz, "eliminar este impuesto es bonificarlo al 99 por ciento, porque es la competencia autonómica que tenemos y, por tanto, hasta donde podemos llegar para equipararnos a comunidades autónomas que prácticamente no pagan nada, como Madrid".Así, la secretaria general del PP andaluz ha subrayado que se siente "orgullosa de que la primera medida que ha aprobado el presidente de la Junta de Andalucía sea un compromiso firme que tuvieron él y el PP, y, sobre todo, por cumplir con una demanda social de toda Andalucía después de que el PSOE haya estado con tapones en los oídos 40 años cuando hablaban los andaluces".Por último, ha lamentado "que ahora que el PSOE está en la oposición siga con su soberbia pensando que la razón la llevan ellos y que los andaluces que demandaban la eliminación de este impuesto estaban equivocados".Por su parte, el alcalde de Valverde del Camino, Manuel Cayuela, ha recordado la "amplia acogida" que tuvo en el municipio la campaña para la bonificación al 99 por ciento del impuesto de Sucesiones, con más de un millar de firmas recogidas. Cayuela ha agradecido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que haya tomado, como primera medida de Consejo de Gobierno, la bonificación del 99 por ciento de este impuesto que ha calificado de "injusto".--EUROPA PRESS--