La secretaria general del PP-A, Loles López, ha asegurado este miércoles que con gobiernos del PP en Madrid y en la Junta "las obras del desdoble del túnel de San Silvestre tendrán un visto bueno más rápido", al tiempo que ha avanzado que la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, está a la espera de que se conforme el nuevo ejecutivo tras las elecciones del 28 de abril "para exigir la ejecución de esta infraestructura vital para la provincia".López, quien ha visitado la firma agrícola Cofrelux ubicada en Lucena del Puerto (Huelva), ha recordado que las obras del desdoble de esta infraestructura hídrica están declaradas de interés general y, por tanto, son competencia del Gobierno de España. A este respecto, la dirigente popular se ha mostrado convencida de que con Pablo Casado en la Presidencia, toda la tramitación será más ágil y diligente, ha informado el PP en una nota de prensa."El Gobierno del PP abrió la llave de paso del agua para la agricultura onubense e invirtió 200 millones de euros durante el mandato de Rajoy en obras hidráulicas cruciales como el primer trasvase del Condado", ha resaltado, antes de criticar al PSOE por "cerrar la llave de paso al no destinar ni un céntimo de euro a un sector fundamental Huelva como es el agrario".En este sentido, Loles López ha advertido de que, si tras el 28 de abril el PSOE sigue en el Gobierno, "volverá a machacar al agricultor onubense". "Con el PSOE, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no existe Huelva y la ley del segundo trasvase, que ha sido un logro de nuestros agricultores, ha terminado metida en un cajón", ha apostillado.APOYO DE LA JUNTAFrente a un Gobierno socialista que ha dado la espalda al sector agrícola onubense, la secretaria general del PP-A ha destacado las medidas puestas en marcha "en solo dos meses" por la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno en pro de esta actividad.Entre otras iniciativas, López ha subrayado la inversión prevista de 60 millones de euros para el arreglo de caminos y carriles rurales, la puesta en marcha de un plan de competitividad y de eliminación de burocracia, y la creación de una Consejería que une Agricultura y Medio Ambiente "para evitar choques entre unas normativas y otras".Asimismo, la dirigente popular ha anunciado que la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, visitaría la provincia de Huelva después de Semana Santa para reunirse con los agricultores onubenses y recabar de primera mano sus demandas e inquietudes.Por último, López ha recalcado la apuesta y defensa del Partido Popular por la agricultura que se desarrolla en Huelva ante los ataques que está sufriendo el sector. "Me ha dolido el alma ver a algunos partidos, como el PSOE, criminalizar a los agricultores onubenses y echar por tierra su trabajo y esfuerzo", ha enfatizado, tras afirmar que el sector agrario es "una de las joyas de Huelva que no se merece el daño que le están haciendo cuando cada día genera muchos puestos de trabajo".--EUROPA PRESS--