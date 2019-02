Las artes escénicas llegan en marzo a municipios menores de 5.000 habitantes gracias al Circuito de Diputación

[Grupohuelva] Nt Y Foto Circuito Artes Escénicas

Las artes escénicas llegarán en marzo a los municipios de la provincia de Huelva menores de 5.000 habitantes de la mano del Circuito Provincial de Artes Escénicas de la Diputación onubense, que ha sido presentado este martes por la diputada de Cultura, Lourdes Garrido.En el circuito, que tiene como objetivo facilitar la exhibición de espectáculos escénicos en los municipios onubenses de menor población, sin coste para los ayuntamientos ni el público, participarán este año 28 municipios de la provincia, siendo las comarcas de la Sierra y el Andévalo las que acogerán el mayor número de actuaciones, ha informado Diputación en una nota.En cuanto a las compañías, en esta edición serán un total de siete, que representarán cuatro funciones cada una, una por municipio, con obras están destinadas, en su mayoría, a un público familiar, con espectáculos de magia y clown, entre otros. La diputada ha destacado que en el circuito "hemos querido dar cabida a compañías de la provincia, en concreto contamos con dos compañías onubenses, La Jaula Teatro y El Soplo Mágico".Todo ello, según ha expresado Lourdes Garrido, para que el circuito sirva "para crecer, para soñar, para educar, despertar, reír y disfrutar". El mismo, con actuaciones de jueves a domingo, comenzará el 7 de marzo, en Valdelarco, y el 9 en Almonaster y Calañas (Huelva), y cuenta con un presupuesto de 45.000 euros.El programa de oferta del Circuito Provincial de Artes Escénicas 2018-2019 a los municipios fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 27 de diciembre de 2018. La Diputación de Huelva, a través del Área de Cultura, desarrolla diversos programas de fomento de las artes escénicas, plásticas y visuales, cine y literatura.En su conjunto, todas estas acciones constituyen un "elemento vertebrador" del territorio, en tanto que motor cultural y social de los municipios participantes en dicho los distintos circuitos y propuestas.SOBRE LAS OBRAS REPRESENTADASLa compañía 'La Jaula Teatro' representará la obra 'Fuera de órbita', una farsa sobre un mundo lleno de personas condicionadas por el entorno. Diferencias irreconciliables que esconden que, en el fondo, "no somos tan distintos". Serán 75 minutos de divertidas situaciones que sin duda provocarán, mediante la risa, que "tratemos de ser un poco más felices".Escrita por el guionista de Hollywood, William Missouri Downs --con series como 'El príncipe de Bel Air' y 'Luz de luna'--, sus textos, principalmente comedias, han sido representados por compañías americanas y extranjeras en medio mundo, siendo la primera vez que se representa una de sus obras teatrales en España.Asimismo, 'Margaret, la ayudante de mago' es la propuesta de la compañía 'El Soplo Mágico'. Un espectáculo gestual, orientado a público familiar donde se mezclan magia y humor: Naife, un ilusionista que tiene la condición de inmortal a consecuencia de haber nacido ya mago, espera ansioso a que regrese su ayudante reencarnada, acto que lleva haciéndolo desde el comienzo, vida tras vida.Pero en ésta ocasión, después de esperar durante más de 87 años, algo ha cambiado. Margaret, la nueva ayudante no articula palabra desde que nació, ni recuerda nada de quien era y lo que hacía en sus vidas anteriores. Así, el espectáculo del mago Naife donde con ayuda de ella o no, asombrará con su magia a todos los asistentes. Además, en esta ocasión mostrará su último gran número de magia, con el que, una vez más, retará con su inmortalidad ante un gran público.Por otro lado, la compañía 'Fundición Producciones' presenta 'La primera obra de arte'. Cuenta la historia de Oriolo-Clown-Artista, que se dispone a mancharse de pintura, llenarse de barro, esculpir el mármol y viajar en el tiempo. No le importa cocinar, hacer equilibrios, malabares, tocar música o lo que haga falta para seducir e invitar al espectador a entrar en el maravilloso y mágico mundo de las Bellas Artes.Todo ello desde su mirada inocente, inteligente, absurda, apasionada y a la vez coherente. Una "divertidísima" versión clown de la historia del arte y una defensa del poder de la creatividad en la infancia.De otro lado, la danza está representada por la obra 'Río de luna' de la compañía 'Date Danza'. En esta propuesta aparece la metáfora del nacimiento y surge una nueva vida que se va a desarrollar de forma reconocible para el niño y el adulto: el nacimiento y la complicidad de un bebe con su madre.Son los bailarines quienes traen el río, hacia el pequeño-gran público, que contempla un agua distinta que surge de un río distinto, todo tiene otro lenguaje en el escenario y la danza. Es el río de la vida, el ciclo vital, "mientras nos observa la luna".'El desván de los Hermanos Grimm', otra de las obras propuestas, de la compañía 'Escenoteca' se presenta así: "Cuando yo era pequeña vivía en un pueblo pequeño que estaba cerca de un mar muy grande. Cuando yo era pequeña vivía en una casa grande que tenía una puerta y dos ojos".La compañía 'Malaje Solo' propone en 'Lope que te parió' una comedia documental que pretende informar divirtiendo sobre el teatro del Siglo de Oro y el arte nuevo de hacer comedias propuesto por Lope. Mediante la representación de dos versiones abreviadas de 'El mejor alcalde, el rey' de Lope de Vega y 'La vida es sueño' de Calderón, se abordan las características esenciales del teatro de este período a la vez que se hace patente el rico contraste entre el teatro vitalista de Lope y la pasión intelectual de Calderón.El circuito se completa con 'Don Quijote, una comedia gastronómica' de la compañía 'Limiar Teatro', obra que mezcla narración oral, manipulación de objetos y cocina en directo para dar lugar a esta exitosa versión gastronómica de la obra de Cervantes.Alonso, cocinero, comienza a preparar una demostración culinaria sobre las bondades de la dieta mediterránea. El plato seleccionado es el Potaje de vigilia, el mismo que le ofrecieron a Don Quijote en su primera salida antes de ser armado caballero andante. Alonso se convertirá en Quijote mientras prepara ese sabroso plato. Un juego teatral y gastronómico en el que el humor y locura de Don Quijote se encarnarán en el cuerpo de Alonso dando lugar a un espectáculo "ágil, sabroso y nutritivo".--EUROPA PRESS--