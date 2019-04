La Universidad de Huelva reivindica en las jornadas 'Ocho poetas' las figuras de poetisas claves

Huelva.- La Universidad de Huelva reivindica en las jornadas 'Ocho poe

La Universidad de Huelva (UHU) ha reivindicado la figura de mujeres poetas a través de unas jornadas dedicadas especialmente a ocho poetisas claves de la tradición poética moderna en el mundo, concretamente a Teresa de Jesús, Emily Dickinson, Rosalía de Castro, Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik, Anne Sexton, Ida Vitale y Anne Carson.Las jornadas, denominadas 'Ocho poetas', han contado con una serie de conferencias pronunciadas por otros ocho poetas, ensayistas, editores, traductores o profesores que se han adentrado en estas figuras y que durante dos días se han dado cita en la Onubense, según ha informado la UHU en una nota.Organizadas por el Máster de Género, Identidades y Ciudadanía de la Universidad de Huelva, las jornadas han contado con la colaboración de la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad de la UHU y han estado coordinadas por Rosa García Gutiérrez y Margarita García Candeira, quienes han mostrado su "satisfacción" por los resultados de este evento.García Candeira ha resaltado la calidad de las conferencias y la "numerosa afluencia" de personas que se ha dado cita en las jornadas, tanto estudiantes como de fuera de la Universidad, ha indicado. Asimismo, la coordinadora ha destacado que se ha cumplido el objetivo de este evento, que no era otro que "reivindicar el papel de grandes figuras" que, pese a ser "claves" para la historia de la poesía, "han quedado soslayadas por la mirada tradicional" sobre este ámbito que ha empleado "tanto la sociedad en general como los críticos e historiadores", lo que provocó "que no se hayan estudiado lo suficiente", ha subrayado.Las jornadas comenzaron este lunes, 1 de abril, con dos conferencias sobre 'Santa Teresa de Jesús por Sara Bernhardt: el escándalo de la Virge D'avila' y sobre 'Emily Dickinson: vorágine en el cielo', que corrieron a cargo del poeta, traductor y profesor de la Escuela de Escritores de Madrid Miguel Ángel Feria y de la poeta, traductora y editora Ana Mañeru Méndez.A continuación, les tocó el turno a la poeta y profesora de la Universidad de Santiago de Compostela María Do Cebreiro y a la poeta y traductora María José Rico, quienes disertaron, respectivamente, sobre 'Rosalía de Castro y la ética de la sensación: una lectura de cantares gallegos (1963)' y sobre 'La rosa esquiva. Sylvia Plath'.Las jornadas continuaron este martes, 2 de abril, con otras cuatro conferencias, las dos primeras pronunciadas por el poeta y ensayista José Luis Gómez Toré y por el poeta y traductor Ben Clark, quienes han disertado, respectivamente, sobre 'Ida Vitale: terquedad de aguanieve' y sobre 'Un e-mail imposible para Anne Sexton'.Los encargados de cerrar las jornadas fueron la poeta y profesora de la Universidad de Guillermo Marconi Marisa Martínez Pérsico y el poeta, ensayista y traductor Jordi Doce. La primera pronunció una conferencia titulada 'Descampado y morada: la poética liminar de Alejandra Pizarnik', mientras que el segunda abordó las 'Nuevas reglas para nuevos juegos: la poesía de Anne Carson.En el marco de estas jornadas, los mismos ocho conferenciantes protagonistas de las mismas llevaron a cabo además una lectura poética, que tuvo lugar este lunes en la Casa Zenobia Juan Ramón Jiménez de Moguer.--EUROPA PRESS--