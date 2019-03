La Universidad de Huelva estrecha lazos de colaboración con la Universidade do Algarve de Portugal

Huelva.- La Universidad de Huelva estrecha lazos de colaboración con l

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha mantenido un encuentro con el rector de la Universidade do Algarve de Portugal, Paulo Manuel Roque Águas, en el Campus de Gambelas de Faro, con el objetivo de estrechar lazos y buscar vías de colaboración con la universidad internacional más cercana a la Onubense.La rectora de la UHU, María Antonia Peña, ha señalado que este encuentro surge de la necesidad de "buscar sinergias que nos ayuden a funcionar mejor. Somos universidades vecinas y tenemos que aprovechar esa situación geoestratégica tan buena que seguro que nos va a permitir hacer muchas cosas en el futuro", ha informado la UHU en una nota de prensa.En esta línea, la rectora ha destacado que ambas universidades "somos muy similares en dimensión, estructura, problemas y también en oportunidades. La UHU es también una universidad pequeña, con unos 12.000 alumnos, somos una universidad periférica dentro del sistema universitario español, pública y también joven". Por todo ello, "esta proximidad tenemos que valorarla como un privilegio y una oportunidad de hacer políticas internacionales en la proximidad".María Antonia Peña ha adelantado que ya existe una iniciativa común en la que están integradas las dos instituciones. De este modo, ha explicado que la UHU ha realizado una solicitud dentro de la nueva convocatoria Universidades Europeas, encuadrada en la Acción K2 del programa Erasmus+, para la puesta en marcha de una alianza denominada 'European Blue-Green Campus', junto con la Universidade do Algarve, y a través de la cual se pretenden desarrollar nuevas herramientas de formación en sostenibilidad económica y ambiental.La alianza 'European Blue-Green Campus' es una iniciativa que busca alcanzar una sociedad mejor, respetando la naturaleza y contribuyendo a una mejor adaptación a los nuevos desafíos sociales. Está constituida por siete universidades europeas jóvenes que colaboran en proyectos internacionales e iniciativas conjuntas dentro de los campos de la educación, la investigación y la gestión institucional.El objetivo de la alianza es incrementar la movilidad entre los miembros que componen la misma, que agregará más competitividad a cada socio y globalmente al campus, atrayendo a los mejores estudiantes de Europa y también de fuera de Europa.La rectora ha calificado el encuentro muy positivamente "porque hemos buscado las posibilidades para que la Universidad de Huelva y la Universidade do Algarve tengan una mayor y mejor colaboración en temas que hoy día son preocupantes para todas las universidades no solo de Portugal y España, sino de toda Europa".Así, siguen la línea de "buscar sinergias en la oferta de titulaciones, la mejora de las políticas de internacionalización y también para poder intervenir con más criterio buscando las buenas experiencias en la búsqueda de la calidad, entre otras muchas cuestiones. Por ello esperamos que pronto tengamos muchos proyectos en marcha que puedan unir a las dos universidades como universidades colaboradoras", ha concluido.--EUROPA PRESS--