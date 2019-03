La Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría alojará a unas 128 personas durante Semana Santa

Unas 128 personas van a disfrutar durante la Semana Santa de unas vacaciones en unas condiciones económicas favorables en la Residencia de Tiempo Libre ubicada en la localidad onubense de Punta Umbría, para lo que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha celebrado este miércoles el sorteo para adjudicar las plazas desde el 15 al 21 de abril.Los resultados podrán consultarse a través de la página web 'www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Sorteo.do?accion=resultadosSorteo' o en los teléfonos 954 99 57 82/83/84/85/86, en horario de 9,00 a 15,00 horas, de lunes a viernes, y de a 16,00 a 20,00 horas los lunes, martes y jueves, según ha informado la Junta en una nota de prensa.La temporada de Semana Santa comprende tanto las residencias de playa como la de montaña situada en Siles (Jaén). Las instalaciones de playa están ubicadas en Aguadulce (Almería); La Línea de la Concepción (Cádiz); Marbella (Málaga) y Punta Umbría (Huelva).Este año, la Consejería ofrece 1.507 plazas para la temporada de Semana Santa, que se incrementarán con los turnos de la temporada alta de verano, la temporada alta de nieve y el programa 'Conoce Tu Tierra', hasta alcanzar la visita de 27.000 personas y superar las 125.000 estancias. Las personas que no hayan resultado adjudicatarias de plaza en el sorteo público que se realiza para las temporadas de Semana Santa y verano, pueden consultar las listas de espera y su evolución por residencia.La temporada 2019 de estos centros se ha visto ampliada, tanto para particulares, que podrán solicitar estancias no sometidas a turnos en los meses de mayo, junio y julio (solo Pradollano), septiembre (del 8 para Siles y el 9 para el resto, salvo Pradollano, al 29 de septiembre), así como octubre y noviembre solo en Siles, como para los colectivos de personas beneficiarias de 'Conoce Tu Tierra', que dispondrán de más períodos para solicitar.Andalucía mantiene una red de residencias de tiempo libre donde sus empleados y familiares pueden disfrutar de vacaciones a precios sociales. Desde el 1 de diciembre de 2018, los precios son los establecidos mediante Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno por el que se establece la cuantía de los precios públicos por los servicios de alojamiento y manutención en la red de residencias de tiempo libre pertenecientes a la Administración de la Junta y se establecen los supuestos de exención de los mismos, oscilando entre los 30 euros para adultos y 15 euros para menores entre dos y once años, incluyendo media pensión.La temporada alta de verano, sometida a sorteo y distribuida en nueve turnos, abarca desde 1 de julio al 7 de septiembre y comprende no sólo las residencias de playa, sino también de montaña. Las instalaciones de playa están ubicadas en Aguadulce (Almería); La Línea de la Concepción (Cádiz); Marbella (Málaga) y Punta Umbría (Huelva), y la de montaña situada en Siles (Jaén). El sorteo público para adjudicar dichas plazas tendrá lugar en el mes de mayo. Este año puede solicitarse la residencia de Pradollano en el mes de julio sin sujeción a turnos.--EUROPA PRESS--