La lucha por las infraestructuras reúne a los alcaldes onubenses en Diputación, que este jueves acude a Madrid

El presidente de la Diputación atiende a los medios.

La Diputación de Huelva ha celebrado una reunión este miércoles con alcaldes de la provincia para analizar las ideas y peticiones de cada municipio, así como trasladar el apoyo de la entidad a los mismos, en la serie de encuentros que se están llevando a cabo para luchar por las infraestructuras. Además, el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha anunciado que este jueves se reúne con el director general de Infraestructuras, Pedro Saura, para ver en qué situación está "el desarrollo" de las mismas.En declaraciones a los periodistas, Caraballo ha indicado que la Diputación se pone de esta forma "a disposición de los municipios" así como para que los mismos "apoyen la iniciativa de la reivindicación por las infraestructuras", en la que toda la provincia tiene que ir "unida", con el primer paso de acudir a la manifestación del 15 de marzo, que comenzará, previsiblemente, a las 17,30 horas desde el estadio de fútbol antiguo y terminará en la plaza de las Monjas de la capital.Caraballo ha señalado que la implicación de los alcaldes es fundamental porque "hablamos de las infraestructuras de toda la provincia y por eso hemos hecho este llamamiento". "Los alcaldes van a movilizar a los ciudadanos de los distintos pueblos y en la medidas de las posibilidades estaremos colaborando con ellos", ha remarcado.El presidente de la Diputación ha subrayado que previamente a esta reunión ya sabía de alcaldes que han mostrado su apoyo a la manifestación y queda por consensuar el documento final reivindicativo donde se recojan todas las peticiones de la provincia. "Se va a tratar, por tanto, de un documento abierto", para que ningún regidor pueda pensar que "no se recoge la petición específica de su territorio", hecho que "pretendemos trasladar a todos los alcaldes".Además del llamamiento a participar en la movilización, Caraballo ha destacado que lo que la entidad provincial ha querido aclarar es que "estamos con las reivindicaciones de todas las infraestructuras de la provincia de Huelva".Cuestionado sobre el momento electoral que vive España con una posible convocatoria de elecciones generales y las reivindicaciones a las administraciones sobre mejores infraestructuras en Huelva, Caraballo ha indicado que "después de siete años sin que el Gobierno haya hecho nada, en cinco meses no vamos a tener en un presupuesto inversiones necesarias para Huelva", por lo que no se trata de ir en contra del Gobierno central.Por ello, el presidente de la Diputación ha remarcado que lo que pedirán son "mejoras constantes de las infraestructuras" de toda índole, y tener "una agenda desde la tranquilidad" que tiene "como punto de inflexión este año para diseñar las grandes infraestructuras", las cuales "no se hacen en dos o tres años", por la inversión elevada que necesita."Queremos la garantía de un proceso, que es largo, para mejorar todas las infraestructuras de la provincia de Huelva", ha enfatizado.Por su parte, el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, ha remarcado el "momento clave e histórico" para Huelva y su provincia que supone comenzar con un calendario de actuaciones para conseguir mejorar las deficiencias en las infraestructuras onubenses. Asimismo, Cruz ha incidido en que los representantes políticos tienen que abanderar el movimiento de reivindicaciones, que protagoniza la ciudadanía.--EUROPA PRESS--