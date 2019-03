Huelva.- Del Pozo apuesta por convertir el Puerto Histórico de Palos e

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha visitado este jueves Palos de la Frontera (Huelva) en compañía de su alcalde, Carmelo Romero, para conocer los avances que se están produciendo en la puesta en valor de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años en Andalucía, el puerto histórico de la localidad, de donde partieron las naves comandadas por Cristóbal Colón el 3 de agosto de 1492, por el que ha apostado por que sea una "referencia patrimonial" de Andalucía.Del Pozo ha comprobado los trabajos desarrollados por el equipo capitaneado por el catedrático de Arqueología de la Universidad de Huelva Juan Campos Reina, financiados por el Ayuntamiento de la localidad gracias a un acuerdo suscrito con la Onubense y que ha propiciado la excavación y el descubrimiento de las primeras estructuras del puerto en el que se inició lo que terminaría siendo el Descubrimiento de América, uno de los hechos más trascendentales de la historia de la humanidad.La consejera ha destacado la "gran labor de rescate y conservación patrimonial" realizada por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, a quien ha ofrecido "toda la colaboración" de la Consejería para continuar con unos trabajos que están dando "unos frutos espectaculares gracias al buen hacer de los investigadores de la Universidad de Huelva y de la apuesta del Consistorio por un proyecto apasionante".En este sentido, Patricia del Pozo ha hecho hincapié en que la Consejería de Cultura "siempre estará al lado de los Ayuntamientos que cuidan y velan por su patrimonio", por lo que ha mostrado la plena disposición de su departamento en cuantas acciones sean necesarias para que el Puerto Histórico de Palos pueda convertirse en una de las principales referencias patrimoniales de Andalucía "por su indudable valor histórico" y por lo que supone de "enriquecedor reto cultural".El puerto histórico de Palos de la Frontera, incluido en el expediente de Bien de Interés Cultural de los Lugares Colombinos de la provincia de Huelva, fue descubierto en 2014 gracias a los trabajos comandados por el arqueólogo de la Universidad de Huelva, Juan Campos Reina, unos trabajos en los que hasta la fecha el Ayuntamiento palermo ha invertido una cantidad superior a los 500.00 euros.El puerto histórico y sus infraestructuras suponen uno de los elementos arquitectónicos e histórico-arqueológicos de mayor relevancia de los Lugares Colombinos onubenses, por lo que su significación histórica y patrimonial "supone un bien patrimonial de carácter universal por su importancia y significación.La consejera también ha visitado el Castillo de Palos de la Frontera, estrechamente ligado a su Puerto Histórico, y en cuya recuperación también trabaja el Ayuntamiento de la localidad.Por su parte, el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, ha recordado que hasta ahora no se ha demostrado interés por estos restos del antiguo puerto histórico de donde salió Cristóbal Colón, a pesar de la repercusión mundial que tuvo tal noticia.Romero ha puesto de manifiesto el trabajo que viene realizando la Universidad y que "hay que seguir haciendo", para que los ciudadanos disfruten de este descubrimiento de calado internacional. Para ello, ha subrayado que el Consistorio "no va a pedir dinero a las administraciones", aunque si le pide que "no estorben para acometer los trabajos que hagan del puerto el banderín histórico de la provincia".OTROS PROYECTOSLa consejera también ha señalado que Cultura está trabajando en otros proyectos como el nuevo Museo Arqueológico de Huelva, que es una iniciativa en la que se está trabajando actualmente y que comenzó con el anterior Gobierno, si bien "no contaba" con "plan museológico ni plan museográfico", hechos que Del Pozo ha dicho que están "intentando reconducir", trabajando "a marcha forzada" en dichos planes.Además, se ha referido al Museo de la Provincia sobre el que ha señalado que hay que "hacer una puesta en valor" y "reforzar los recursos humanos", así como "adecentarlo" y "prepararlo" para el disfrute de los ciudadanos. De esta forma, ha indicado que con la puesta en valor de estos dos espacios se va a crear un eje importante en la provincia de Huelva en torno a estos dos museos.La Isla de Saltés es otro de los yacimientos que Del Pozo ha mencionado sobre el que la Consejería está también trabajando para "recuperar cuanto antes y darle la máxima protección" a todo el yacimiento, al igual que los restos que se hallan en la zona del Seminario.Asimismo, cuestionada por los periodistas acerca de la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de Huelva para poner en valor junto con la Junta de Andalucía los restos arqueológicos de la plaza de las Monjas de la capital para vincularlos al nuevo Museo Arqueológico, la consejera ha afirmado que si se trata de una propuesta respaldada por todas las administraciones y que sea buen apara los ciudadanos, la Junta la secundará.Patricia del Pozo ha hecho hincapié en que encaminan sus esfuerzos en actividades culturales además de la recuperación de patrimonio histórico, para que lleguen a todos los ciudadanos, y está convencida de que Huelva dará un salto cualitativo con las mejoras propuestas desde su área.--EUROPA PRESS--