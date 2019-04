La Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Huelva ha señalado que los 20 menores residentes en el centro Juan Ramón Jiménez de Huelva están adecuadamente atendidos y cubiertas sus necesidades tanto físicas como emocionales, psicológicas y formativas.Si bien es cierto que la dirección del centro está de baja por Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), desde el Servicio de Protección de Menores y la Delegación de la Junta se ha mantenido una coordinación y supervisión en todo momento con el centro, que ha sido visitado tanto por la Jefatura del Servicio como por los técnicos, no habiéndose recibido en este periodo de baja laboral de la directora queja o reclamación alguna del colectivo de trabajadores del centro que hagan referencia al mal funcionamiento, desorganización y falta de dispensar la atención adecuada a cada uno de los menores residentes.Según ha informado la Junta en una nota, tampoco se han recibido quejas o incidencias relativas a una conducta desadaptativa de los menores que conviven en el centro, ni quejas de los menores, lo cual pone de manifiesto, según entiende la Junta, que la atención que se está dando a los menores y la toma de decisiones del día a día son adecuadas y bien tomadas por los educadores y resto de personal de ese centro y permanentemente supervisadas por esta Delegación de la Junta en Huelva.Según la normativa vigente, al configurarse el centro como de acogida inmediata se atiende a menores que necesitan una atención residencial en tanto se determina su situación de desprotección; también en el caso de menores extranjeros no acompañados (MENA) se determina su futuro por quien corresponda, en tanto que en dicho centro se está cumpliendo con las obligaciones propias del guardador como velar por los menores, educarlos, alimentarlos y procurarles una formación integral.Por la tanto, siendo una realidad que la directora del centro está ausente por ILT, cada uno de los menores que allí viven tiene asignado un tutor que coordina las actuaciones educativas y están adecuadamente atendidos por el personal tanto técnico y educativo como doméstico de ese centro, teniendo cubiertas todas sus necesidades, tanto físicas como psicológicas, gracias a la profesionalidad y a las buenas prácticas que el personal del centro viene desarrollando. No obstante, está prevista la incorporación de la directora a final del presente mes.El Centro de Protección de Menores Juan Ramón Jiménez está estructurado en tres unidades familiares, cada una con una capacidad máxima de ocho menores (24 en total), si bien la cifra de residentes en la actualidad es de 20. El centro cuenta con un equipo técnico y educativo, formado a día de hoy por un psicólogo, un trabajador social, un gobernante, un técnico superior en educación infantil, 19 educadores y siete monitores ubicados proporcionalmente en cada una de las unidades familiares.Cuenta igualmente con ocho empleados en cocina, un gobernante, once empleados en personal de servicio doméstico y cuatro vigilantes, más un peón de mantenimiento. En la parte administrativa cuenta con un director, de baja por ILT, y un administrativo, lo que hace un total de efectivos reales al día de la fecha de 56.--EUROPA PRESS--