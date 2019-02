La Guardia Civil recupera 226 kilos de fresas que habían sido hurtadas en una finca de Niebla

Fresas intervenidas por Guardia Civil tras un hurto en Niebla (Huelva)

La Guardia Civil ha detenido a los tres presuntos autores del hurto en una finca de Niebla (Huelva) de 226 kilos de fresas que estaban transportando en once cajas.Los hechos se produjeron el 11 de enero cuando agentes que trabajaban en el marco del Plan de Lucha contra las sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas (Equipo Roca) prestaban servicio de vigilancia en las inmediaciones de una finca donde se habían producido diferente hurtos el pasado mes.La Guardia Civil, según ha informado en un comunicado, avistó a un vehículo que circulaba a velocidad reducida por un camino paralelo al que se encontraban y que cambió de sentido para introducirse en un camino rural. Al estacionar y apagar las luces, los agentes se aproximaron, a la espera de que regresaran, para comprobar si estas personas podían estar relacionados con los hurtos cometidos en la zona.Transcurridas unas horas, los ocupantes se montaron en el vehículo y fueron interceptados por los agentes, que indentificaron e inspeccionaron el interior y hallaron once cajas llenas de fresas y cinco cubos de plástico, uno de ellos también cargado con la fruta. Al no poder acreditar su procedencia lícita, fueron detenidos.El contenido de las cajas sustraído fue pesado posteriormente y arrojó que se trataba de un total de 226 kilogramos y fueron devueltos a su legítimo propietario.Por su parte, las diligencias instruidas y los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.--EUROPA PRESS--