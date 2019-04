La Guardia Civil detiene a 32 acusados de facilitar empadronamientos falsos

Huelva.-Sucesos.-La Guardia Civil detiene a 32 acusados de facilitar e

La Guardia Civil ha detenido en Huelva a 32 personas por su presunta autoría de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsificación de documentos públicos y estafa al desmantelarse una organización que supuestamente captaba a inmigrantes para lucrarse de ellos con cuantiosos beneficios.Según ha informado en un comunicado, la 'operación Empadronamiento' se inició tras tener constancia de que en varias localidades onubenses se realizaba la venta de empadronamientos falsos a ciudadanos extranjeros, la mayoría en situación irregular a cambio de diferentes sumas de dinero, que percibirían en principio los propietarios de las viviendas.Tras las investigaciones, dichos domicilios fueron localizados en San Juan del Puerto, Moguer y Paterna del Campo.Se da la circunstancia de que varias de estas personas se encontraban en situación irregular en territorio nacional al carecer de documentación alguna que acredite su estancia, algunas por estar en posesión de un visado de trabajo temporal caducado, que las autorizaba a trabajar principalmente en campañas agrícolas de la provincia de Huelva hasta su finalización, teniendo que regresar a su lugar de origen una vez agotado dicho plazo.También otras se encontraban así por no haber obtenido nunca documentación, al haber entrado directamente de forma irregular, y que solo poseían tan solo la carta de identidad y el pasaporte expedido en su lugar de origen.Los agentes practicaron gestiones para esclarecer si estos empadronamientos se habían hecho con consentimiento de los propietarios de los inmuebles y si ha habido algún tipo de compensación económica.Además, se establecieron investigaciones para determinar si había terceras personas, que serían el nexo de unión entre los inmigrantes y los propietarios de las viviendas, y cuya función sería la de localizar a los inmigrantes y ofrecerles las viviendas para el trámite del empadronamiento.Ante la gravedad de los hechos narrados, la Guardia Civil instruyó diligencias y se remitió al Juzgado de Instrucción, practicando diversas gestiones tendentes a la identificación de la/s persona/s implicadas, así como otras que supuestamente habían colaborado con los anteriores, y que pudieran dedicarse a favorecer la inmigración ilegal de ciudadanos extranjeros.Desde el 11 de marzo, una vez llevada a cabo la explotación de la operación, y hasta la fecha, han detenido a 32 personas y se han podido detectar siete domicilios en los que hay un número inusual de personas empadronadas, si bien las personas que figuran no residen en las referidas viviendas, además de dos supuestos matrimonios de conveniencia y otros de estafa, pagando una media de 200 euros por empadronamiento y 4.000 euros por contratos de matrimonio.La Benemérita, que continúa las investigaciones no descartándose nuevas detenciones, ha precisado que los delitos que se le imputan son contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsificación de documentos públicos y estafa.Esta operación es la más grande de los últimos años con un mayor número de detenidos en esta provincia dándose por desmantelada una organización que captaba a inmigrantes para lucrarse de ellos con cuantiosos beneficios.Esta actuación está dentro del plan establecido por la Guardia Civil de lucha para erradicar las mafias delictivas que se lucran con el favorecimiento de la estancia irregular de los inmigrantes.--EUROPA PRESS--