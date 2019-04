Trabajo, trabajadores, crisis, paro, Toledo trabajo

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha abogado este martes por "reindustrializar" la provincia de Huelva y "dotarla de infraestructuras" como "asuntos claves para alcanzar el desarrollo económico que necesitamos y acabar con los niveles de desempleo" que presenta dicho territorio.Así lo ha indicado la FOE en un comunicado tras conocer el descenso, en 3.194 personas en el mes de marzo, del número de parados en Huelva, una cifra que, "a pesar de ser una buena noticia, no debe hacernos olvidar que contamos con 43.265 desempleados, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, una situación, a todas luces, insostenible", según la asociación de empresarios.Desde la FOE se insta a "reflexionar" además respecto a una circunstancia "muy particular" que se da año tras año en la provincia de Huelva, donde, "en el caso de la última campaña de frutos rojos y fresa, por ejemplo, desde el SAE se ofertaron 23.000 puestos de trabajo por los que sólo se interesaron en nuestra provincia 970 personas, a pesar de contar con todas las garantías laborales recogidas en el Convenio del Campo de la provincia de Huelva firmado por Asaja y las centrales sindicales".Para la FOE, este hecho requiere de la Administración "un replanteamiento, de forma que se piden se arbitren los mecanismos oportunos para procurar que las campañas agrícolas, creadoras de empleo y riqueza precisamente en las comarcas más desfavorecidas de la zona, cuenten con los trabajadores necesarios para salir adelante".REINDUSTRIALIZAR HUELVASegún la FOE, lo datos totales de desempleo llevan a hacer "una apuesta por la reindustrialización, ya que actualmente en los países más avanzados la industria es la actividad que origina, en buena parte, su competitividad a largo plazo, y Huelva no puede dar la espalda a esa realidad".Además, "su efecto arrastre hacia el resto de sectores, el tipo de empleo que genera, su capacidad de innovar y de extender la tecnología que aplica a toda la sociedad, hace de aquella una actividad puntera y esencial para el crecimiento de la productividad de cualquier economía y, en consecuencia, para su potencial de crecimiento a largo plazo", según añade la FOE.Para la federación de empresarios, la provincia de Huelva "tiene que ser abanderada de las recomendaciones que insistentemente se viene haciendo desde la Unión Europea, donde se aspira a que la industria y las empresas europeas sean más competitivas y a promover la creación de empleo y el crecimiento económico, creando un entorno propicio para la actividad empresarial y en particular para pymes y autónomos".Finalmente, la FOE considera que, "también en este asunto, las infraestructuras son claves para nuestro desarrollo, ya que una óptima red de transporte, además de articular internamente nuestro territorio, permitiría potenciar nuestra capacidad de atraer inversiones y adquirir una posición estratégica de cara a los mercados con los que nos relacionamos o susceptibles de poder hacerlo".--EUROPA PRESS--