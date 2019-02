La Diputación edita una nueva guía sobre lenguaje inclusivo que trae como novedad el tratamiento de la imagen

La Vicepresidenta De La Diputación, María Eugenia Limón, Y La Autora D

La Diputación de Huelva ha celebrado este lunes una jornada con varias actividades en su lucha contra el lenguaje sexista y excluyente. Así, la vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales, María Eugenia Limón, y la profesora Susana Guerrero, han presentado la 'Guía para un uso igualitario del lenguaje y de la imagen en la Diputación de Huelva', escrita por Guerrero, que incluye como novedad la inclusión del lenguaje de la imagen, para que el lenguaje inclusivo sea "realmente efectivo".Guerrero, autora de la guía, ha recalcado en rueda de prensa, que "de nada vale el lenguaje inclusivo si va unido a una imagen que no lo es", por lo que "hemos visto importante incluir imágenes igualitarias" en la guía de la edición de 2019, que no aparece con anterioridad.Durante la jornada se ha presentado la guía al personal responsable de las jefaturas de los distintos servicios de la institución. Igualmente, la celebración de un taller sobre 'Periodismo y lenguaje inclusivo' cierra la jornada de trabajo, con la que la Diputación pone el acento en el uso de los nuevos hábitos lingüísticos que permiten dar visibilidad a las mujeres.María Eugenia Limón ha asegurado que la Diputación lleva muchos años comprometida con el uso igualitario del lenguaje, como demuestra su anterior guía del año 2006, titulada 'Guía para un uso igualitario del lenguaje administrativo'.Asimismo, ha explicado que con posterioridad a esta publicación han visto la luz en Andalucía una serie de leyes que inciden en esta materia, por lo que "hemos querido elaborar un nuevo documento actualizado, incluyendo las ultimas aportaciones legislativas y académicas, así como lo establecido en el Acuerdo Mixto de Condiciones de Trabajo del Personal al Servicio de Diputación".La vicepresidenta también ha señalado que el objetivo de la institución es "ofrecer una guía didáctica que facilite la implantación de una comunicación igualitaria en toda la documentación y formatos que emplea Diputación".Por su parte, la doctora en Filología Hispánica y profesora de Lengua Española en la Universidad de Málaga y autora de numerosas guías sobre esta materia, Susana Guerrero, ha agradecido "la profesionalidad y calidez humana" del personal político y técnico del Departamento de Igualdad, y ha resaltado que es "imposible construir una sociedad igualitaria sin el uso de un lenguaje inclusivo que haga visibles a las mujeres".Autora también de la guía de Diputación de 2006, Guerrero ha explicado que se han incorporado al nuevo documento las leyes andaluzas para la promoción de la igualdad de género, las recomendaciones de la Real Academia Española al respecto y todas las cuestiones relativas a la imagen no sexista, ya que, según ha precisado, la importancia de ésta es similar a la del lenguaje.Susana Guerrero, que ha señalado que el principal objetivo de la guía es ayuda a cumplir con la legislación vigente y, sobre todo, convencer a las personas aún no persuadidas de la importancia del uso del lenguaje inclusivo, ha destacado que se trata de un "trabajo colaborativo", ya que la guía recoge las sugerencias del propio alumnado asistente a un taller organizado el año pasado por Diputación e impartido por ella misma. Entre estos consejos, la inclusión de un listado de profesiones y cargos en masculino y femenino cierra la guía.TALLER JEFATURAS DE SERVICIOSTras la presentación de la guía a los medios de comunicación, se ha celebrado un taller teórico-práctico sobre la publicación, dirigido a las jefaturas y direcciones de los distintos servicios y áreas de Diputación, en el que han participado 32 personas.En este taller, la vicepresidenta ha recordado "la necesidad y obligación legal que tenemos como Administración pública de un uso igualitario en las comunicaciones, tanto a nivel interno como hacia la ciudadanía en general".La guía en papel será distribuida por los distintos servicios de Diputación y todos los municipios de la provincia. También podrá consultarse a través de la web oficial de la institución. Para facilitar su comprensión, se prevé la elaboración de folletos específicos que permitan una lectura más rápida y sencilla, así como su difusión a través de las redes sociales.--EUROPA PRESS--