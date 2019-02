La Diputación convoca el XXXIX Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez

La Diputación de Huelva ha publicado las bases del XXXIX Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, "uno de los certámenes poéticos más prestigiosos y reconocidos por la crítica internacional", dotado con un único premio indivisible de 6.000 euros.Al XXXIX Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, que convoca la institución provincial en colaboración con la Fundación Juan Ramón Jiménez en homenaje al poeta moguereño, podrán concurrir todas las personas interesadas, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que sus obras se presenten escritas en español, según ha detallado la Diputación en una nota de prensa este sábado.Los trabajos podrán presentarse tanto en papel como por correo electrónico y deberán ser inéditos y no premiados en ningún otro certamen, ni traducidos ni adaptados a otras obras. Su temática será libre y con una extensión mínima de 500 versos, aceptándose tres obras diferentes por participante como máximo.Como recogen las bases, para su entrega en papel se presentarán los originales por triplicado y en ejemplares separados, en tamaño A4, impresos o mecanografiados por una sola cara, con todas las páginas numeradas, sin imágenes ni ilustraciones, con fuente Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 1,5.Las obras se identificarán bajo un título y vendrán acompañadas de plica, en la que se hará constar el nombre, apellidos, nacionalidad, dirección del domicilio completa y teléfono del autor. Los originales en papel serán enviados a la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, calle Juan Ramón Jiménez, número diez, código postal 21800, Moguer (Huelva-España), indicando en el sobre: Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. Para las obras en papel, el plazo improrrogable de recepción terminará el 13 de abril, con independencia de la fecha del matasellos.Las obras también podrán enviarse en formato digital por correo electrónico a la dirección premio@fundacion-jrj.es. No obstante, el envío por correo electrónico requiere de una normativa específica que puede consultarse en la página web de la Diputación y de la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez 'www.fundacion-jrj.es'. Para obras en papel, el plazo improrrogable de recepción terminará el 12 de abril, con independencia de la fecha del matasellos.La Diputación ha concretado que el jurado estará compuesto por tres miembros y un secretario, con voz pero sin voto, que será el suyo o funcionario en quien delegue. Dichos miembros serán "personalidades de las letras hispánicas" y su identidad se mantendrá en secreto hasta la emisión del fallo. Estos podrán asimismo declarar desierto el Premio, en cuyo caso su cuantía no será acumulable a la convocatoria siguiente.La entrega del premio se celebrará en torno al 29 de mayo, aniversario de la muerte de Juan Ramón Jiménez, en acto público con la presencia del autor galardonado.Como ha rememorado la Diputación, la primera edición de este certamen se celebró en el año 1981 y quedó desierto. Desde entonces y hasta hoy, este certamen se ha convocado ininterrumpidamente, lo que, a su juicio, "demuestra la valía, la fuerza y la buena salud que goza este premio" que "constituye una de las mejores antologías de la poesía española contemporánea".El ganador de la anterior edición de Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez fue el escritor canario Antonio Arroyo Silva por su obra 'Las horas muertas'.--EUROPA PRESS--