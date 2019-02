La Diputación celebra un taller sobre periodismo y lenguaje no sexista en el que participan 43 profesionales

Taller impartido a periodistas por Diputación.

La vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha inaugurado esta lunes el taller 'Periodismo y lenguaje inclusivo', que el Departamento de Igualdad de la institución ha organizado dentro del proyecto 'Espacio de igualdad', en el que han participado 43 profesionales de los medios y gabinetes de comunicación de Huelva y la provincia.El Colegio Profesional de Periodistas de Huelva y la Asociación de la Prensa de Huelva han colaborado en la actividad, impartida por la profesora Susana Guerrero, ha informado la Diputación en una comunicado de prensa.Limón ha asegurado que el taller ha sido concebido para ayudar a los medios de comunicación a adaptar su principal herramienta de trabajo, el lenguaje, "a los profundos cambios sociales que ha supuesto la incorporación de la mujer al ámbito público".También ha señalado que estos cambios han generado "el uso de un lenguaje incluyente y no sexista, que trata de nombrar a las mujeres con propiedad y de hacerlas visibles allí donde antes no estaban". Algo "lógico y razonable", según ha subrayado, "ya que las mujeres constituyen más del 50 por ciento de la población mundial".El papel fundamental que juegan los medios de comunicación en la promoción de la igualdad de género, ha sido otro aspecto destacado por la vicepresidenta, que ha explicado que el taller representa la séptima sesión del proyecto 'Espacio de igualdad', que Diputación realiza desde junio de 2017, como un lugar de encuentro para la exposición y debate de temas relacionados con la igualdad de género, desde diferentes ámbitos, como la música, la literatura, las artes escénicas, los medios de comunicación y el deporte.Reflexionar sobre la influencia de los medios de comunicación en la promoción de la igualdad de género, aprender a detectar usos sexistas en el lenguaje de la prensa y proponer alternativas de usos lingüísticos igualitarios e inclusivos, son otros de los objetivos del taller, en el que su docente, la doctora en Filología Hispánica y autora de la 'Guía para un uso igualitario del lenguaje y de la imagen en la Diputación de Huelva', Susana Guerrero, ha resaltado la "capacidad" del lenguaje no sólo para reflejar la realidad sino para construirla".Profesionales de prensa escrita, de periódicos digitales, emisoras de radio, medios audiovisuales, consultoras y gabinetes de comunicación de entidades como la Universidad de Huelva (UHU), Universidad Internacional de Andalucía UNIA), Junta de Andalucía y Ayuntamientos han asistido al taller.Además han acudido personal de distintos servicios de Diputación y profesionales de organizaciones como Cruz Roja, Proyecto Hombre o del tejido asociativo de la provincia, que ha cerrado una maratoniana jornada de trabajo, iniciada con la presentación en rueda de prensa y posteriormente al personal responsable de las jefaturas de los distintos servicios y áreas de la institución, de la 'Guía para un uso igualitario del lenguaje y de la imagen en la Diputación de Huelva'.Desde su inicio el 21 de junio de 2017, el proyecto 'Espacio de igualdad', ha propiciado la realización de una charla-concierto sobre la mujer en la música, a cargo de profesoras del conservatorio de música 'Javier Perianes' de Huelva; la tertulia protagonizada por Carla Antonelli sobre los derechos del colectivo Lgtbi y la charla taller 'La mujer subterránea. Feminismo, literatura y autoría', a cargo de la escritora Carmen García de la Cueva.Asimismo, la exposición sobre Elena Whishaw y sus cien años de encuentro con Niebla; la conferencia 'Feminismo para todo el mundo' de la periodista y escritora Nuria Varela; y la presentación del libro 'La primavera rosa", a cargo de su autor, el almonteño Mario de la Torre, se cuentan entre las actividades.--EUROPA PRESS--