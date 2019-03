Bernardo Montoya confiesa ser el autor del crimen de Laura Luelmo /a

El abogado de Bernardo Montoya ha manifestado su "satisfacción" por la providencia dictada por la jueza del Juzgado número 2 de Valverde del Camino (Huelva) para que se efectúe una nueva declaración de su defendido, tras la nueva versión que Montoya ha dado de los hechos en los que, en primera instancia, se autoinculpaba de la muerte de la joven Laura Luelmo el pasado mes de diciembre en El Campillo (Huelva).En declaraciones a Europa Press, el letrado Miguel Rivera ha apuntado a que la declaración se prevé que "sea larga", por todos los datos que Bernardo Montoya tendrá que explicar ante la Autoridad Judicial, y ha explicado que, tras este paso dado por la jueza, no ha sido necesario el trámite que iba a llevar a cabo para pedir dicha declaración.Montoya declarará por videoconferencia el próximo 4 de abril, tal y como ha adelantado el diario Huelva Información, para evitar el desplazamiento hasta los juzgados de Valverde del Camino desde la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) en la que está interno.De esta forma, el único acusado por la muerte de la joven natural de Zamora dará previsiblemente una nueva versión de los hechos ante la jueza tras las declaraciones que hizo en la cárcel en la que se encuentra en prisión preventiva, donde dijo que la autora del crimen era su ex novia, motivo que ha propiciado que se lleve a cabo una nueva declaración ante la Autoridad Judicial.Montoya se encuentra interno en la cárcel de Morón de la Frontera tras su ingreso la madrugada del día 22 de diciembre en el módulo de enfermería del centro penitenciario de Huelva con un interno de apoyo para reforzar su vigilancia. No obstante, dada la entidad del delito investigado en el caso, se ha considerado oportuno su traslado de la provincia de Huelva.La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino decretó ese sábado 22 a las tres de la madrugada el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Bernardo Montoya. La jueza lo investiga, por el momento, por los presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual.Asimismo, Instituciones Penitenciarias aplicó a Bernardo Montoya el artículo 75 que regula medidas para salvaguardar la vida o integridad física del recluso a través de la adopción de medidas que impliquen limitaciones regimentales, dando cuenta de ello al juez.Los hechos sucedieron el pasado mes de diciembre, cuando la joven profesora natural de Zamora Laura Luelmo desapareció en El Campillo (Huelva), donde residía tras ocupar una plaza de profesora en un instituto de Nerva. Tras su desaparición el día 12, su cuerpo sin vida se encontró el día 17 con signos de violencia en un paraje de los alrededores de la localidad. Un día después, Bernardo Montoya fue detenido como principal sospechoso.--EUROPA PRESS--