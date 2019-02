La centenaria empresa de perfumería Instituto Español factura en 2018 un 10% más y llega a los 35 millones

Dos empleadas de Instituto Español, con sede en Hinojos./ARCHIVO

Instituto Español, empresa de Hinojos (Huelva) dedicada a la fabricación de perfumería y cosmética desde 1903, ha facturado en el año 2018 una cifra de 35 millones de euros, un diez por ciento más que el año anterior. La empresa cuenta en su haber con más de un siglo de experiencia que le ha posicionado en el mercado con elevadas cifras de facturación que siguen al alza.Según han informado a Europa Press desde Instituto Español el crecimiento que experimenta cada año se debe "en un 30 por ciento a la exportación a los cinco continentes", donde la empresa onubense acude a numerosas ferias del sector y trabaja "en profundidad" la red de distribución.En cuanto a sus productos, su pilar fundamental son los Eau de Toilette, que experimentan un crecimiento mayor en la campaña de Navidad y en días señalados como el Black Friday, donde las ventas se disparan. Esta categoría se ha incrementado un 40 por ciento, mientras que los productos de baño lo han hecho en un 18 por ciento, los hidratantes en un 22 por ciento y las colonias frescas en un diez por ciento, sobre todo gracias al éxito que mantiene 'Gotas Frescas'.En la empresa, la plantilla consta de 98 personas fijas, cifra que aumenta en picos de producción hasta llegar a los 160 empleados, de los cuales el 95 por ciento son mujeres que además son de la zona, "para fomentar la economía de la comarca". La empresa ha destacado el perfil joven, dinámico y cualificado, además de contar con políticasd para favorecer la conciliación familiar de tal modo que "adaptamos nuestro horario de 7,00 a 15,00 horas, en jornada intensiva, para que la conciliación entre el trabajo y la familia sea posible."En nuestro recorrido --han resaltado desde Instituto Español-- hemos conseguido destacar y hacernos expertos en pieles sensibles, y nuestro mayor abanderamiento es la línea para Pieles Atópicas que es líder de ventas. De hecho, hemos ampliado aún más la línea desarrollando nuevos productos para adaptarnos a todo tipo de necesidades, como la crema para pies o una línea de productos solares dentro de ésta".Asimismo, la compañía cosmética ha relanzado la línea 'Leche y Proteínas' bajo la nueva 'Lactoadvance', que no contiene lactosa, pero mantiene las propiedades, lo cual es un fiel reflejo de la orientación al cliente y a sus necesidades, o la "nueva línea Detox" con el valor añadido de la "acción antioxidante y antipolución.PERFUMESCabe destacar, igualmente, la línea de perfumes 'Aire de Sevilla', que es patrocinadora oficial de los premios Goya durante tres años. Además, se han incorporado 'Gardenias' y 'Oh My God'. Por parte de la línea 'Poseidon' --enfocado a perfumes masculinos-- ha nacido 'Poseidon Deep'.Finalmente, la empresa hinojera ha remarcado la creación del gel 'Recicla', que nace de la vinculación de Instituto Español con el respeto al medio ambiente y a la concienciación. Se trata de un gel "cuyo envase está fabricado con un 50 por ciento de plásticos reciclados. Así, "aportamos nuestro pequeño grano de arena para educar en la importancia de respetar nuestro planeta, ya que sólo hay uno", han señalado desde la empresa.--EUROPA PRESS--