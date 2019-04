La campaña de fomento de lectura infantil y juvenil #Huelvalee+ llega a 29 municipios de la provincia

Huelva.- La campaña de fomento de lectura infantil y juvenil #Huelvale

La diputada provincial de Cultura, Lourdes Garrido, y el delegado provincial de Cultura, José Manuel Correa, han presentado este lunes el proyecto de fomento a la lectura #Huelvalee+, una experiencia piloto promovida conjuntamente por el Servicio de Publicaciones y Biblioteca de la Diputación de Huelva y la Biblioteca Pública Provincial que se desarrollará en 29 municipios de la provincia.En esta primera edición, la campaña tiene por lema 'Que no te lo cuenten... ¡Descúbrelo!', según ha concretado en una nota de prensa la institución provincial, que detalla que a la presentación de la iniciativa han asistido alcaldes, concejales y responsables de las Bibliotecas de los municipios participantes.Como ha detallado Garrido, el proyecto se materializa en una guía ilustrada por Desirée Acevedo, Miguel Montaner y Eveline Rodríguez, quienes también han estado presentes y han creado "un universo sugerente y atractivo" con diferentes paisajes imaginativos divididos en cuatro tramos de edad (primeras lecturas, a partir de siete años, de nueve y de 12) en los que cada ilustración es "una invitación a la lectura".Así, ha mostrado su satisfacción por este proyecto que supone además la materialización de la colaboración institucional entre Diputación, Junta de Andalucía y 29 ayuntamientos con el "objetivo común" de acercar a la población infantil y juvenil la lectura y fomentar el uso de las bibliotecas municipales, así como incrementar sus colecciones bibliográficas.Haciendo referencia al dibujante de viñetas Borges, "quien concebía el paraíso como una enorme biblioteca", la diputada provincial ha señalado que "todo está en los libros: la fantasía y el conocimiento, la belleza y el misterio, los países que nunca veremos y las historias de las que no fuimos protagonistas".Asimismo, ha destacado el "gran esfuerzo humano y material" que han realizado tanto los ilustradores como la coordinadoras del proyecto, Lucía Bascón, por parte del servicio de Publicaciones y Biblioteca de la Diputación, y Valle Riego, por parte de la Junta.Según ha subrayado, la compra de lotes bibliográficos, la selección, el diseño y confección de la guía es solo el "punto de partida de un programa mucho más ambicioso", y ahora comienza en cada municipio el "trabajo constante" del responsable de la biblioteca, de cuyo empeño "dependerá en gran medida el éxito de esta iniciativa", por lo que ha animado a los alcaldes a "reclutar a los jóvenes de vuestros pueblos para la noble causa del libro".Por su parte, el delegado provincial de Cultura ha señalado que #Huelvalee+ es "un proyecto "interesante y fundamental para incentivar a la lectura a los niños desde temprana edad", ya que son "el futuro de la lectura". En este sentido, ha asegurado que la guía será "un instrumento de utilidad para todos los municipios" que "va a dar sus frutos".Los municipios de la provincia que participan en esta primera edición del proyecto son San Silvestre de Guzmán, Cartaya, Galaroza, Jabugo, Villarrasa, Corteconcepción, Moguer, Aracena, Paymogo, Niebla, Cumbres Mayores, Hinojales, Villanueva de las Cruces, Higuera de la Sierra, Beas, Campofrío, Almonte, Trigueros, Isla Cristina, Paterna del Campo, Escacena del Campo, Calañas, Cortegana, Palos de la Frontera, Hinojos, Puebla de Guzmán, El Cerro del Ándevalo, Ayamonte y Rociana.Cada municipio participante recibirá un lote bibliográfico compuesto por 45 libros, guías de lectura, pliegos con pegatinas de las cubiertas de los libros incluidos en la guía, marcapáginas y unas fichas que deben cumplimentar los participantes, todo ello en número variable, según la población.DIARIO E INCENTIVOS DE LECTURALa Diputación ha hecho hincapié en que la guía creada recoge una "cuidada" selección de libros de ficción e informativos e incluye otra de libros electrónicos que pueden leerse en la plataforma de préstamo 'on line' gratuita eBiblio Andalucía.A continuación de la selección de eBiblio Andalucía, aparece un 'Diario de Lectura' donde el niño cumplimentará sus datos, ya que la guía es personal, y donde hay unos espacios libres en los que irá pegando las pegatinas de las cubiertas de los libros conforme vaya leyéndolos.La Diputación ha calificado la mecánica de la actividad como "muy sencilla" y ha indicado que está basada en un sistema de incentivo a la lectura mediante la entrega de pequeños premios conforme se van acumulando lecturas.Así pues, cuando los niños se lleven en préstamo un primer libro, se le entregará un marcapáginas. Una vez hayan completado la lectura, se les pedirá que cumplimenten la ficha '¡Me lo he leído!', en la que indicarán básicamente su nombre y apellidos, el título y autor del libro leído, dirán por qué les ha gustado y cuál es su personaje favorito.Acto seguido, recibirá la pegatina de la cubierta del libro que ha leído para que la pegue en su 'Diario de Lectura' y, una vez pegada, se lacrará con el sello de la biblioteca.Con la lectura del tercer libro, se entrega una chapa; con el sexto, una libreta, y finalmente, con el décimo, una camiseta. Los tres primeros usuarios de cada municipio que cumplimenten la segunda guía obtendrán cuatro entradas para visitar el muelle de las Carabelas y el Parque Celestino Mutis, en el entorno de La Rábida.--EUROPA PRESS--