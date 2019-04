La banda The Milkyway Express participa en el ciclo 'Los Jueves en la Cuarta' de la Fundación Cajasol

Huelva.- Cajasol.- La banda The Milkyway Express participa el ciclo en

La banda sevillana The Milkyway Express participa este jueves a partir de las 21,00 horas en la sede de la Fundación Cajasol en Huelva en el ciclo 'Los Jueves en la Cuarta', con entrada libre hasta completar aforo.Así, el grupo se ha convertido en una de las bandas de rock&roll referentes en el Sur de nuestro país. Su peculiar mezcla de southern rock y blues lisérgico y sus directos forman parte de sus atractivos, según ha informado la Fundación Cajasol en un comunicado.En activo desde 2004, la banda cuenta con un quinteto que entre los que se encuentran miembros habituales en otras formaciones como La Mula o Las Muñecas de Calle Feria, y colaboradores ocasionales en grupos como Guadalupe Plata o Los News.Su primer álbum, 'Homónimo', vio la luz en 2009, pero no fue hasta 2014 cuando se consolidaron entre crítica y público, año en el que presentaron las canciones de su tercer trabajo 'Perrorosa' (Meridiana, 2014) en citas como Sonorama Ribera, Low Festival, Nocturama Agosto o Monkey Week, consolidándose como el mejor rock americano de referencia estatal.En 2017 vio la luz 'Malinche', el cuarto LP de The Milkyway Express, compuesto por nueve temas propios que demuestran el "excelente estado de forma" de los sevillanos.--EUROPA PRESS--