La banda Rusty River, protagonista esta semana en 'Los Jueves en la Cuarta' de la Fundación Cajasol

El IV ciclo 'Los Jueves en la Cuarta' de la Fundación Cajasol en Huelva sigue su curso este jueves 14 de marzo tras el gran arranque protagonizado por Raúl Rodríguez. Los encargados de subirse al escenario a partir de las 21,00 horas serán los miembros de la banda Rusty River, con entrada libre hasta completar aforo en la sala Juan Ramón Jiménez de la Fundación Cajasol (Calle Puerto, 10, 4ª planta).Rusty River surge a principios de 2013 en Huelva. Su estilo musical se nutre desde bandas como Led Zeppelin, The Allman Brothers hasta grupos más recientes como The Black Crowes o Blackberry Smoke, con un estilo bien definido, siempre a base de riffs de guitarras potentes y unas melodías de voces muy interesantes.En la actualidad, según una nota de prensa, la banda la forman Juanlu Lázaro (voz), Israel Riobó (guitarra), Álvaro Jiménez (bajo), Roberto Cereceda (Guitarra) y Miguel Calero (batería), todos bajo el mismo sello de identidad: el rock, southern, blues y folk.Se han subido a escenarios con bandas como The Milkyway Express, Burning, Maga, Havalina o Napoleón y han recorrido salas desde el País Vasco hasta Murcia, pasando por Madrid, Sevilla, Cádiz, Marbella, etcétera.En la actualidad, Rusty River se encuentra inmersa en la grabación de su próximo trabajo en el estudio Happy Place de Sevilla de la mano de Paco Prieto Márquez 'Lamato', que verá la luz este año 2019, incluyendo canciones con guiños incluso al soul y a la psicodelia pero con el southern rock como pilar de sus actuaciones.Tras Rusty River comparecerán sobre el escenario de 'Los Jueves en la Cuarta' este mes de marzo Héroes. Tributo a Héroes del Silencio (día 21) y Avíate! (día 28). Para el mes de abril está previstos los conciertos de The Milkyway Express (día 4) y la siempre divertida y sorprendente visita de Ni chicha ni limoná (día 28).Por último, habrá un mes de mayo repleto de buena música, arrancando con Q & The Moonstones (día 2), siguiendo con Mario Díaz (día 9), Nación Secreta (día 16) y cerrando el ciclo con dos actuaciones esperadas: las de Flaco Domínguez (día 23) y Maui (día 30).--EUROPA PRESS--