Junta trabaja en una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio para regularizar viviendas alegales

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio trabaja en un informe de cara a una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio para "regularizar y sacar del limbo" las miles de viviendas alegales existente en la Comunidad.A preguntas de los periodistas tras mantener un encuentro con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, Moreno ha explicado que espera que el informe esté listo en junio y que su Gobierno pretender buscar una fórmula para aquellas familias que han comprado las viviendas "de buena fe" para que tengan una "segunda oportunidad".Tras dejar claro que se va a distinguir estos casos de aquellos que se han hecho "de mala fe", poniendo como ejemplo determinadas empresas que han construido fuera de los "ámbitos razonables", ha subrayado que la voluntad es regular "el máximo de viviendas posibles", teniendo en cuenta que "no todas las viviendas tienen las mismas circunstancias" por lo que debe hacerse un estudio "pormenorizado" en cada provincia."En esta legislatura la mayoría de las viviendas alegales encontrarán acomodo en la ley", ha subrayado el presidente de la Junta, quien ha dicho que su gobierno tiene claro que "no podemos seguir así por más tiempo con asentamientos en los que viven miles de personas que no pueden contratar luz ni agua".Moreno, que ha indicado que se dan circunstancias "muy complejas", ha insistido en la necesidad de "buscar una salida y una segunda oportunidad para muchos de los afectados". Pero siempre, según ha recalcado el presidente de la Junta, "con criterios objetivos y razonables".Se trata, ha explicado, de una "ambiciosa modificiación" de la Ley de Ordenación del Territorio, en colaboración con los ayuntamientos, "para pasar de lo alegal a lo legal". Si bien, Moreno ha advertido de que dada la cercanía de las elecciones municipales, habrá que retrasar "un poco" esta cuestión para que la Junta pueda sentarse con los nuevos alcaldes que salgan tras las elecciones del 26 de mayo y abordar el asunto.--EUROPA PRESS--