IU presenta 18 enmiendas al informe de la Eurocámara sobre Doñana y pide garantizar la paralización del proyecto de gas

IU presenta 18 enmiendas al informe de la Eurocámara sobre Doñana y pi

Izquierda Unida ha presentado un total de 18 enmiendas al borrador del informe sobre el viaje que realizó una delegación de eurodiputados a Doñana el pasado mes de septiembre, cuya resolución final se vota este jueves, y ha reclamado que el documento definitivo sea "más contundente" a la hora de garantizar la paralización del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas que planea sobre el espacio natural.Así lo ha anunciado el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, este martes en Huelva donde ha explicado que las aportaciones que ha hecho su formación el informe del Parlamento Europeo van en la línea de corregir cierta "descompensación" en las recomendaciones del borrador, donde diez hacen sugerencias sobre el agua en Doñana y sólo una sobre el proyecto de gas. Del mismo modo, para el portavoz, el informe final debería ser "más contundente" y "garantizara" la paralización del proyecto de gas.La Comisión de Peticiones de la Eurocámara vota el informe final sobre Doñana este jueves. El documento estuvo abierto a propuestas hasta el pasado 4 de marzo y se recibieron un total de 58 enmiendas, de las cuáles 18 corresponden a IU. Maíllo ha recordado que hace un año su formación estuvo ante esta comisión para informar sobre "la amenaza activa" del proyecto de gas en Doñana y sobre los problemas de extracción de agua y desecación de los humedales por parte de los pozos ilegales en la zona.Tras esto los europarlamentarios visitaron Huelva y se emitió el borrador del informe que incluía "dos respuestas que llenan de esperanza". Según Maíllo, una de ellas es que "hicieron caso" de las peticiones para que se elaborase un informe de impacto que no fuera sobre lo cuatro proyectos de gas fragamentados, sino sobre uno global. Lo de las evaluaciones de los cuatro proyectos por separado fue una "trampa legal" para que la iniciativa "especulativa" del almacén de gas se pudiera abordar. La segunda respuesta positiva fue la recomendación "taxativa" del cierre de los pozos ilegales.Para el líder de IU en Andalucía es el momento de "dar un salto adelante" y "evitar que haya un Castor dos y que se de una oportunidad especulativa para la empresa de gas" que podría pedir millones de euros de indemnización a cambio de paralizar el proyecto de almacenamiento. Por todo esto, espera que el informe final que salga de la votación en Bruselas aporte "mayor contundencia para que se paralice el proyecto", además de para que se adopte un plan de recursos hídricos que evite el "estrés" de los humedales onubenses."Esperamos que este informe se convierta en norma para proteger lo que nos queda de Doñana y para desarrollar políticas activar y destinar recursos a la recuperación de este espacio natural", ha señalado Maíllo, quien ha adelantado que de cara al jueves siente "optimismo moderado" pero con "buenas expectativas de mejorar el informe" que salió de la visita. Aquel viaje, ha insistido ya fue "una victoria" para que los europarlamentarios pudieran ver la realidad de Doñana y ahora, ha remarcado, se necesita un documento "más contundente".La diputada del Parlamento andaluz por Adelante Andalucía María del Carmen García ha señalado en declaraciones a los periodistas que ha "desaparecido" en la estructura del nuevo Gobierno andaluz la que fue Consejería de Medio Ambiente, algo que pone de manifiesto que "se deja en segundo plano" este tema que es de importancia. Acto seguido, la diputada ha señalado que "son muchos los problemas y riesgos que tiene Doñana" y, entre ellos, uno de los más "preocupantes" es el almacén de gas.Según ha explicado, a su coalición le preocupan los propietarios y agricultores a los que se les ha expropiado ya territorio "por precios irrisorios que no se corresponden con el precio real de esos terrenos". "Ahora la empresa de gas suponemos que pedirá una indemnización multimillonaria como se hizo en Castor, sabemos como operan estas grandes empresas", ha alertado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de que en esta legislatura se apruebe la Ley de blindaje de Doñana, en la que está ya empezando a trabajar Adelante Andalucía.En la convocatoria de prensa también ha estado presentes la representante de Ecologistas en Acción Gracia Martín y el representante de CTG Diego Rodríguez. Martín ha informado de que desde su organización también se han hecho aportaciones al informe de Doñana que recomiendan la realización de un informe de valoración económica, ambiental y social de las pérdidas y los costes que supondrían la restauración en caso de que el almacén de gas tuviera consecuencias como la contaminación de las aguas o terremotos.Ecologistas en Acción también ha sugerido que se aplique la paralización cautelar del proyecto para "minimizar riesgos y por las posibles reclamaciones de la empresa", aunque la cancelación de la iniciativa de almacenamiento de gas en el subsuelo "está sobradamente justificada". García ha enfatizado en la propuesta de hacer una evaluación del coste de los daños que podría suponer llevar al gas a Doñana, porque podría afectar, además de al medio ambiente, a la sociedad, la economía y el turismo.De su lado, el representante de CGT Diego Rodríguez ha señalado que su organización está dispuesta a proteger el espacio de Doñana y a "denunciar mil veces" que el proyecto de gas no puede seguir adelante porque "es peligrosísimo". Por eso, cuando se conoció el informe de la Eurocámara, CGT remitió una carta al Gobierno de España, a la que el Ejecutivo respondió que "no considera necesario, por razones de política energética y de transición a una economía descarbonada, acometer nuevas inversiones en materia de gas"."Esto es muy importante, son pasos hacia delante de lo que sería que este proyecto tan terrible no se lleve a efecto", ha dicho Rodríguez, quien espera que tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía "se pongan de acuerdo" para paralizar la iniciativa del almacén a pesar de que puedan cambiar los colores en el Gobierno central tras las elecciones del 28 de abril. La Unión Europea, ha zanjado, ya "ha dejado claro" que el almacén de gas "no es posible y es peligroso"--EUROPA PRESS--