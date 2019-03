[Grupohuelva] Np Iu Huelva Denuncia Boicot A Manifestación Huelga Femi

Las dirigentes y representantes provinciales de IU y el PCA, Charo González, Mónica Rossi, María Gadea, Silvia Zambrano y Loli Álvez, han criticado este martes que el movimiento feminista de Huelva se ha encontrado con que el Ayuntamiento de la capital está instalando una exposición fotográfica en la plaza de las Monjas que impedirá que la manifestación pueda terminar allí este viernes, tal y como tenía previsto.Las dirigentes han animado a la población onubense a "sumarse masivamente", como lo hicieron el año pasado, a la huelga y a la manifestación que partirá a las 19,00 horas de este viernes desde la plaza del antiguo estadio colombino, en la barriada de Isla Chica, ha informado IU en una nota.Pero debido a la exposición que se está colocando en la plaza de las Monjas, tanto Charo González como Mónica Rossi le han exigido al Ayuntamiento de Huelva que "evite este boicot a la huelga feminista", evitando que dicha plaza esté ocupada el próximo viernes por las instalaciones de la exposición fotográfica que impiden que sea ocupada, con garantías, por las miles de manifestantes que se esperan ese día.Por ello, según ha informado Charo Gonz47ález este mismo martes, "integrantes del movimiento feminista de Huelva hemos acudido a la Subdelegación del Gobierno para pedir explicaciones", ya que el permiso para que la manifestación acabe en la plaza de las Monjas estaba concedido desde el día 15 de febrero."Allí nos han dicho que no tienen constancia de la instalación de la exposición fotográfica", por lo que a las 14,00 horas "nos vamos a ver con el concejal de Seguridad del Ayuntamiento para trasladarle la necesidad de que la exposición no ocupe la plaza de las Monjas el próximo viernes", ha informado al respecto González.Por su parte, Rossi ha añadido que "no tiene ningún sentido lo que está haciendo el Ayuntamiento, por lo que le exigimos que apoyen de verdad la Huelga Feminista y dejen la plaza de las Monjas libre para el día 8". Rossi le ha recordado al equipo de gobierno municipal del PSOE que "hace muy poco, la semana pasada, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción presentada por nuestro grupo por la que se comprometían a apoyar totalmente la Huelga Feminista y todo lo que esta movilización acarrea. Lo que evidentemente no están haciendo".Sobre este "boicot" a la manifestación, Charo González ha añadido que "la marcha no puede terminar frente al Ayuntamiento de Huelva, en la plaza de la Constitución, porque también tiene reducido su espacio por unas obras y se convertiría en una ratonera para las miles de manifestantes".En este sentido, la responsable de Feminismo del PCA, María Gadea, ha destacado que "situaciones como éstas demuestran que a la lucha feminista le queda mucho camino por recorrer y que el día 8 de marzo todas debemos secundar la huelga porque de nuestro trabajo no remunerado depende gran parte de la economía de este país, como son los cuidados invisibles y lo que se ahorran las empresas por la brecha salarial que sufrimos, la más alta del país en Huelva".Por último, las representantes de Izquierda Unida han manifestado que este mismo martes por la tarde tendrán lugar sendas mesas redondas, en el Centro Social del Higueral y otra, organizada por Distrito V, en la Asociación de Vecinos de la Hispanidad, en las que intervendrán mujeres de IU, del PCA y de otros colectivos para explicar los motivos de la Huelga Feminista. Ambos actos comenzarán a las 19,00 horas.--EUROPA PRESS--