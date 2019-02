Reunión de IU con vecinos

Izquierda Unida ha exigido al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que "propicie más diálogo y reuniones" con los colectivos vecinales para "poder así poner en marcha las principales demandas ciudadanas" como un reglamento de "cesión de espacios públicos".Para ello, la portavoz del grupo municipal, Mónica Rossi, ha señalado en un comunicado que "sería necesario poner en marcha el reglamento de Participación Ciudadana prometido a inicios de legislatura y que desde el consistorio han guardado en un cajón y no parecen tener interés en sacar adelante". En ese sentido, también ha solicitado la puesta en marcha del reglamento de cesión de espacios públicos, una cuestión que afecta a "muchas asociaciones de vecinos" y que el equipo de gobierno "ha dejado en el limbo".Mónica Rossi ha efectuado estas declaraciones tras una reunión con miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos Saltés y que le han trasladado sus inquietudes.Rossi ha exigido al alcalde que presente y apruebe un reglamento de Participación Ciudadana en el que se tenga en cuenta a los representantes vecinales en lugar de "mirar como pasa la legislatura sin sentar las bases para que los onubenses puedan participar en las tomas de decisiones" algo que "Izquierda Unida siempre ha defendido y considera básico para la democracia".Asimismo, la portavoz de Izquierda Unida ha señalado que "la democracia participativa es uno de los principales baluartes que defiende su formación para poner a la ciudadanía en el centro de las políticas" y que apuesta por "la mayor participación posible de los vecinos a la hora de tomar decisiones que afecten a la vida pública".Del mismo modo, Mónica Rossi solicita una mayor previsión para las subvenciones municipales a las asociaciones vecinales ya que "el modelo actual no les permite saber que ayuda van a tener hasta que pasa completamente el año" lo que asegura que "impide en la práctica realizar muchas de las actividades previstas al no poder fijar un presupuesto con garantías". De ese modo, Rossi ha recogido la reivindicación vecinal de Saltés e insta al Ayuntamiento a que se "dé a conocer las cifras durante el primer trimestre del año para que las asociaciones de vecinos tengan una mayor capacidad operativa".UN CALENDARIO DE BALDEOPor otro lado, los representantes de las asociaciones vecinales vinculadas a Saltés también han expuesto, según recoge IU, "algunos problemas cotidianos relativos a la limpieza, parques y jardines y asfaltado de la ciudad".Además, Rossi se ha mostrado "favorable" al establecimiento de un calendario de baldeo "para que los vecinos sepan cuando se va a pasar la empresa responsable a limpiar por cada zona" y ha pedido "la regeneración de algunos parques cuyo estado de abandono es evidente en muchos casos".El presidente de la federación de Asociaciones de Vecinos Saltés, José Luis Rebollo, ha indicado que los vecinos "apuestan por unas relaciones fluidas con todas las áreas del Ayuntamiento y una cierta complicidad ya que los objetivos son los mismos: mejorar la calidad de vida de los vecinos".--EUROPA PRESS--