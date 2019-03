Instituciones y agentes sociales y económicos convocan a una manifestación este viernes por las infraestructuras

Huelva.- Diputación, Ayuntamiento y agentes sociales presentan 'Huelva

Instituciones municipales y de la provincia de Huelva, junto con una amplia representación de agentes sociales y económicos participarán este viernes, a partir de las 17,30 horas, en la manifestación que partirá desde el antiguo Estadio Colombino para reivindicar mejoras en las infraestructuras de la capital y de la provincia, que se prevé termine en la plaza de las Monjas, donde se leerá un manifiesto, bajo el lema 'Huelva se mueve'.Los representantes institucionales y de los distintos sectores sociales y económicos de Huelva, como la FOE, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, han hecho hincapié en la necesidad de que la manifestación sea "todo un éxito" y han hecho un llamamiento a todos los onubenses, tanto de la capital como de la provincia, para que participen activamente de una manifestación que "es de los ciudadanos".El movimiento nace de una serie de mociones que se plantean tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de la capital, con acuerdos de todos los grupos políticos, para aunar esfuerzos por conseguir una mejoría real en las infraestructuras onubenses.Cabe destacar que el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, así como el alcalde onubense, Gabriel Cruz, han estado manteniendo contactos y encuentros con todos los agentes sociales y económicos de Huelva y su provincia para llevar a cabo una manifestación que es el "inicio de una hoja de ruta" para poner "un calendario de actuación" que empiece a dar soluciones a una reivindicación de la que se tiene constancia de un "déficit histórico en los Presupuestos generales del Estado (PGE) de 1.500 millones de euros".En el manifiesto que se leerá este viernes, fruto de la comisión creada entre instituciones y agentes sociales y económicos para aunar esfuerzos, se hace hincapié en el valor estratégico de la provincia de Huelva como portadora de espacios naturales de gran valor, así como su posición territorial, como "puente entre América y Europa, y África y Europa", tanto por contar con un territorio de gran valor natural.Además, en el texto se hace referencia a los valores de los onubenses que demuestran sobradamente su capacidad de trabajo, de empresarios y empleados que "han hecho posible sacar de las entrañas de Huelva sus mayores riquezas", aportando empleo y riqueza.La agricultura, con los frutos rojos a la cabeza, así como otras excelencias como el jamón o las gambas de Huelva, son otros reclamos que se mencionan en el manifiesto, que recoge, igualmente, el valor del patrimonio cultural y religioso, acogiendo "al mayor lugar de peregrinación católica del mundo", como es el Santuario de la Virgen del Rocío, en la aldea almonteña.En el documento hay lugar para nombrar todos los aspectos destacados de Huelva, así como para poner la atención en el futuro de una Huelva que "crezca y levante el vuelo", "sin que le sigan poniendo freno". Quizá "no hemos sabido exigir", pero ya es momento de que la sociedad civil "venga a reclamar con una única bandera" que lleva por lema "futuro".Ese futuro es el que se reclama en el manifiesto con "dotaciones hidráulicas, energéticas y costeras" con las que conseguir "un despegue definitivo", sobre todo en los sectores más pujantes como son el turismo, la agricultura, la industria y los servicios.Por todo ello, se ha remarcado la exigencia a todas las administraciones de que la provincia sea "objetivo preferente" en las inversiones de cada una de ellas, al margen de ideologías y colores políticos de las mismas.PRINCIPALES REIVINDICACIONESEntre las infraestructuras a realizar o mejorar se hallan las de índole ferroviaria, con el AVE y el mejor trazado de la red viaria Sevilla-Huelva, así como otras medidas. En cuanto a las carreteras existen varias reivindicaciones como el desdoble de la N-435, el acceso de la A-49 desde la Costa y el tercer carril de la A-49, entre otras.En cuanto a las infraestructuras portuarias se pide la profundización y el dragado del puerto. A ello, hay que sumar las reivindicaciones del agua, como el trasvase del Condado, la presa de Alcolea y el desdoble del túnel de San Silvestre, entre las principales.Un futuro aeropuerto y un plan continuado de mantenimiento y regeneración del litoral con infraestructuras adecuadas se hallan también entre las reivindicaciones para Huelva y su provincia.De la misma forma, el presidente de la institución provincial ha destacado que la reivindicación por las infraestructuras onubenses "no es un problema de colores", ya que se trata de una demanda que "pedíamos anteriormente y seguimos pidiendo con un Gobierno que es de nuestro mismo signo político".Caraballo ha incidido en que uno de los objetivos de las administraciones es el de "crear conciencia de la falta de infraestructuras y de la necesidad que tiene esta provincia" de las mismas y además "de todo tipo". "Es en ese punto --ha insistido-- donde los representantes de los ciudadanos, tanto el alcalde de Huelva como el presidente de la Diputación nos toca estar".Al respecto, ha recordado que "este movimiento nace de una serie de mociones" que se plantean tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de la capital, con acuerdos de todos los grupos, por lo tanto ha manifestado no entender "la petición de no encabezar la manifestación".Asimismo, en su reciente visita a Huelva, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su apoyo a la manifestación y señalado que le parece "legítima y sensata", siendo Huelva una de las capitales "con más amplio margen de mejora del conjunto de Andalucía y de España".Después de reunirse con el alcalde, Gabriel Cruz, Moreno ha incidido ante los medios que la manifestación es necesaria porque existen "carencias en muchos sentidos" y ha hecho especial hincapié en el ámbito ferroviario, sector al que los dos representantes han dedicado más tiempo en el encuentro institucional.--EUROPA PRESS--