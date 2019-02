Instituciones y agentes sociales presentan 'Huelva se mueve' para dar forma a la manifestación del 15M

Huelva.- Diputación, Ayuntamiento y agentes sociales presentan 'Huelva

Los representantes institucionales y los agentes sociales de Huelva han presentado este lunes 'Huelva se mueve', donde se recoge la hora de salida de la manifestación por las infraestructuras onubenses, a las 17,30 horas del día 15 de marzo, así como su salida, desde el antiguo estadio colombino hasta la plaza de las Monjas, y las distintas infraestructuras objeto de las reivindicaciones.En una rueda de prensa, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, junto al alcalde onubense, Gabriel Cruz, así como representantes de sindicatos y de empresarios, han querido plasmar la unión existente en torno a la reivindicación histórica por la mejora de las infraestructuras en Huelva y su provincia.El presidente de la Diputación ha recalcado que la manifestación pretende convertirse "en un punto de inflexión" que en cualquier caso va "en contra de todas al administraciones", al tratarse de una cuestión que "compete" a todas ellas, y en las que el color político se ha dejado a un lado para luchar por unas mejoras que inciden directamente en la calidad de vida de los onubenses.Así, la comisión conformada por los agentes sociales e institucionales espera que "sea un éxito", tal y como ha manifestado Caraballo, que ha apuntado a que "cuanta mas gente acuda más capacidad de presión vamos a tener ante todas las administraciones", entre las que ha incluido a la Diputación que preside. Por todo ello, "es necesario" que haya una manifestación con un número importante de personas para, a partir de ahí, "sentarnos con administraciones y ver que tenemos que hacer".Sobre el calendario de actuaciones, Caraballo ha sido claro al reseñar que "no tiene sentido que se vayan a ejecutar en poco tiempo" las obras de mejora, "pero si queremos que a raíz de la manifestación se marque una agenda de compromisos" que se cumplan.Al respecto, el presidente provincial también ha recordado que dependiendo del tipo de infraestructuras, el calendario de actuaciones así como las inversiones a realizar varían. Es el caso de las deficiencias ferroviarias, en las que "no podemos poner una fecha límite a corto plazo porque no es sensato", sin embargo "en el caso del aeropuerto es más rápido", y además supone una inversión de capital privado, "pero el resto hay que empezar, por lo que eso supone un trabajo", ha incidido, en el que hay que sentarse a hablar con las administraciones.Todos los representantes onubenses han coincidido en destacar que las reivindicaciones "no tienen color político" y el hecho de que las circunstancias sitúen en un tiempo próximo dos elecciones, unas generales y, posteriormente, municipales y europeas, ha sido una "coincidencia", puesto que la iniciativa surge "antes" de las convocatorias. "Huelva va a necesitar las infraestructuras independientemente del partido que se encuentre en el poder en las diferentes administraciones", han recalcado.Igualmente, han coincidido en subrayar la importancia de la campaña de difusión a través de los medios de comunicación como aliados en la lucha por esta reivindicación histórica, en la que "se acumula un déficit en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los últimos 15 años de 1.500 millones de euros" que impiden competir en igualdad de condiciones para generar riqueza y empleo utilizando el potencial y los recursos de toda la provincia.Asimismo, han resaltado que la ciudadanía va a llevar al frente a todos los representantes de colectivos tanto institucionales como sociales, puesto que el lugar que ocupan es precisamente el "de representar a trabajadores, empresarios y a todos los onubenses" tanto de la provincia como de la capital.Por su parte, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha señalado que se trata de una manifestación de la ciudadanía, en la que hay que salir a la calle con un "espíritu positivo", con el que "poner en evidencia el inconformismo" de la sociedad de Huelva de "manera activa". Además, ha remarcado el consenso alcanzado en la redacción del manifiesto por parte de todos los agentes institucionales y sociales, que todavía no se sabe quien pronunciará el próximo 15 de marzo.MANIFIESTOEn el manifiesto que se leerá el 15 de marzo, se hace hincapié en el valor estratégico de la provincia de Huelva, como portadora de espacios naturales de gran valor, así como su posición territorial, como "puente entre América y Europa, y África y Europa", tanto por contar con un territorio de gran valor natural.Además, en el texto se ha referencia a los valores de los onubenses que demuestran sobradamente su capacidad de trabajo, de empresarios y empleados que "han hecho posible sacar de las entrañas de Huelva sus mayores riquezas", aportando empleo y riqueza.La agricultura, con los frutos rojos a la cabeza, así como otras excelencias como el jamón o las gambas de Huelva, son otros reclamos que se mencionan en el manifiesto, que recoge, igualmente, el valor del patrimonio cultural y religioso, acogiendo "al mayor lugar de peregrinación católica del mundo", como es el Santuario de la Virgen del Rocío, en la aldea almonteña.En el documento hay lugar para nombrar todos los aspectos destacados de Huelva, así como para poner la atención en el futuro de una Huelva que "crezca y levante el vuelo", "sin que le sigan poniendo freno". Quizá "no hemos sabido exigir", pero ya es momento de que la sociedad civil "venga a reclamar con una única bandera" que lleva por lema "futuro".Ese futuro es el que se reclama en el manifiesto con "dotaciones hidráulicas, energéticas y costeras" con las que conseguir "un despegue definitivo", sobre todo en los sectores más pujantes como son el turismo, la agricultura, la industria y los servicios.Por todo ello, se ha remarcado la exigencia a todas las administraciones de que la provincia sea "objetivo preferente" en las inversiones de cada una de ellas, al margen de ideologías y colores políticos de las mismas.Entre las infraestructuras a realizar o mejorar se hallan las de índole ferroviaria, con el AVE y el mejor trazado de la red viaria Sevilla-Huelva, así como otras medidas. En cuanto a las carreteras existen varias reivindicaciones como el desdoble de la N-435, el acceso de la A-49 desde la Costa y el tercer carril de la A-49, entre otras.En cuanto a las infraestructuras portuarias se pide la profundización y el dragado del puerto. A ello, hay que sumar las reivindicaciones del agua, como el trasvase del Condado, la presa de Alcolea y el desdoble del túnel de San Silvestre, entre las principales.Un futuro aeropuerto y un plan continuado de mantenimiento y regeneración del litoral con infraestructuras adecuadas se hallan también entre las reivindicaciones para Huelva y su provincia.--EUROPA PRESS--