Gobierno invertirá 15 millones en adaptar la costa onubense para una mayor resiliencia ante el cambio climático

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha presentado este lunes un paquete de actuaciones a los agentes institucionales y sociales de la provincia de Huelva que incluye una estrategia para la adaptación de la costa onubense que le permita una mayor resiliencia frente al cambio climático. Los proyectos, según ha dicho, suman unos 15 millones de euros y son individuales, por lo que se desarrollarán de manera separada.Morán ha detallado que el paquete de medidas es sinónimo de un catálogo de proyectos de adaptación de la costa de Huelva para, en cierto modo, dotarla de resistencia y anticiparse a los daños que puedan causar la llegada de condiciones climatológicas adversas a causa del cambio climático. Se evitaría así invertir en proyectos para paliar los daños tratando de adaptar el litoral a las nuevas condiciones de clima que se vienen en los próximos años.En declaraciones a los periodistas en Huelva, el secretario de Estado ha explicado que tras los temporales de inicio del 2018 se puso en marcha por parte del Gobierno un plan de actuación de emergencia para recuperar algunos litorales afectados, entre los que se encontraban los de Huelva y Cádiz. En estos tiempos se realizó una actuación valorada en 40 millones, de los cuales unos diez fueron a parar a la provincia onubense.Los temporales son una tendencia que pone de manifiesto que "los impactos del cambio climático son cada vez mayores" en todo el litoral y "cada vez obligan a realizar mayores esfuerzos presupuestarios para paliar" sus consecuencias. Así las cosas, lo que sucede, según ha explicado Morán, es que "nos encontramos como unas costas adaptadas a unas condiciones que ya no van a ser las que nos acompañen en el futuro" y se hace necesario "adaptar" el litoral español, puesto que es aquí donde se desarrolla una gran actividad económica.Así, se va a poner en marcha un paquete de cinco estrategias con carácter general en todo el país y en cada uno de los territorios una particular. En el caso de Huelva, la estrategia de costas se aprobó en 2014 pero "en estos momentos se pone en marcha el lanzamiento de un paquete de proyectos" enmarcados en un catálogo de adaptación para dotar a la costa onubense "de una mayor resiliencia contra el cambio climático".Los procesos de estos proyectos van a ser dinámicos, es decir, no se puede saber cuando concluirán porque van a requerir de varias actuaciones en el tiempo y, en estos momentos, se está estableciendo un cálculo aproximado sobre el importe de las actuaciones que se van a llevar a cabo. "En inicio creemos que será una actuación de entorno a 15 millones de euros, que es lo que nos puede suponer el coste del paquete de proyectos que venimos a presentar a los agentes institucionales, locales y sociales de la provincia", ha dicho el secretario de Estado.PROYECTOS MÁS DESTACADOSDe entre los proyectos más destacados a llevar a cabo, Morán ha señalado el caso de la playa de Isla Canela en Ayamonte, donde hay una previsión de inversión aproximada de 2,8 millones de euros; el de Matalascañas, donde está prevista una inversión de seis millones o el de la Playa de La Antilla en Lepe donde se invertirán unos 4,5 millones aproximadamente. Estos últimos son proyectos sobre los que ya se ha estimado un volumen de inversión y están a la espera de superar la tramitación ambiental para poder ser licitados.Por otro lado, hay varios proyectos sobre los que no se ha determinado una cuantía debido a que se encuentran en redacción. Es el caso de la estabilización de la Playa de Mazagón, en el sector levante y poniente de Palos de la Frontera.De manera generalizada, Morán ha adelantado que la mayoría de las actuaciones irán en la línea de la dotación de espigones para la defensa de los arenales, tratando de evitar que haya pérdidas de arena por el efecto sumidero y que se tengan que hacer reposiciones en el futuro. También son proyectos que se desarrollarán por la defensa de las primeras líneas de playas y los primeros metros de costa.Con todas las actuaciones del catálogo se estará "en condiciones de evitar en el futuro procesos de inversión en materia paliativa", que supuso un importante desembolso en el año 2018. "Entendemos que quedaría resuelto el problema de la pérdida de arena en playas, ganaríamos en la defensa de la primera línea de costa, daríamos un aseguramiento a la ciudadanía y daríamos una respuesta mediambientalmente sostenible a un espacio de primer valor como es la primera línea de costa", ha resumido.Morán ha añadido que el país tendrá que poner en marcha un proceso en materia de adaptación de sus costas frente al cambio climático, puesto que España "es uno de los países más vulnerables dentro del Mediterráneo yo es un territorio crítico al respecto de impactos". Con todo, no se puede estar "permanentemente instalados" en las medidas paliativas, sino que "es necesario ir adaptando todas las infraestructuras e ir adaptando los territorios.Preguntado sobre la polémica surgida años atrás por la ley de costas, que fue modificada en el 2013 y el PSOE la recurrió al Tribunal Constitucional pero hubo críticas de alcaldes del partido., Morán ha señalado que en el escenario que se viene "pesarán más las decisiones climáticas que las decisiones políticas". "Es complicado explicar por qué se adaptan determinadas posiciones y es necesario tener un conocimiento cabal de la ciencia y no todo el mundo tiene acceso a términos de información puntual en la certificación de impacto que se nos ha venido haciendo tiempo atrás", ha añadido.Así, se ha hecho un "análisis" después de que el Tribunal Constitucional le "diera la razón" al PSOE y ahora "hay que ser consecuentes" con eso y hay que tener en cuenta que los efectos del cambio climático "ya no son hipotéticos escenarios" sino que ocurren y es necesario "anticiparse", por eso se pone en marcha al adaptación de las costas.Morán ha concluido que los proyectos se irán desarrollando de manera independiente, puesto que cada uno requiere una tramitación de una duración distinta pero no serán actuaciones que se pongan en marcha en mitad del verano, cuando los bañistas llenan la costas. Primero, ha remachado, tendrán que concluir los procedimientos necesarios para que se adjudique y se empiecen las obras pero, en ningún caso, es necesario que los procesos de todos estén concluidos para que se empiece a trabajar.