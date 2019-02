Fotografías de Aracena, Cortegana, Berrocal y La Nava se incorporan al proyecto '100 imágenes Huelva'

Nuevas incorporaciones al proyecto '100 imágenes Huelva'

El proyecto '100 imágenes Huelva', puesto en marcha por la Diputación onubense a través de su servicio de Archivo, ha incorporado nuevos fondos fotográficos de Aracena, Cortegana, Berrocal y La Nava.Este ente provincial ha explicado en un comunicado que el objetivo es crear a medio plazo un fondo de cien fotografías antiguas de cada uno de los municipios de la provincia de Huelva.Los fotógrafos o recopiladores de fotos que han aportado su material en esta ocasión son: Omar Romero de la Osa Fernández (Aracena), Manuel Aragón Romero (Berrocal), Sebastián (Cortegana), Francisco Reina Mora (La Nava). Todos ellos, acompañados por representantes de esos municipios, han estado presentes en una rueda de prensa para dar a conocer su aportación a este proyecto.La diputada de Cultura, Lourdes Garrido, que ha presentado esta nueva entrega de material fotográfico, ha asegurado que "con este proyecto se intenta difundir las costumbres de los diferentes municipios, la evolución que se ha ido sufriendo y todo a través de este documento gráfico que se conservará y custodiará en el Archivo de la Diputación Provincial de Huelva para uso y disfrute de todos los ciudadanos que quieran verlo".Garrido ha añadido que "con todas estas aportaciones se está conformando un legado de gran interés tanto para fotógrafos, historiadores e investigadores, como para las familias de las personas que aparecen en las fotografías y cualquier persona interesada". La diputada ha agradecido "el trabajo, la dedicación y el amor a su pueblo de las personas que recopilan las imágenes en cada municipio, sin cuya ayuda sería imposible llevar a cabo este proyecto".El responsable del fondo de imágenes de Aracena ha sido Omar Romero de la Osa Fernández. Nacido en Aracena en 1984, es doctor arqueólogo por la Universidad de Sevilla. A raíz de su pasión por la arqueología, la historia y la fotografía, hace una recopilación de fotos antiguas de Aracena.Por su parte, Manuel Aragón Romero ha sido el encargado de recopilar las fotos de Berrocal. Nacido en Nerva en 1955, es un fotógrafo que "ha sabido captar como pocos tanto las formas, colores y texturas de su paisaje como el carácter particular de sus personajes". Aragón, a través de su objetivo, ha enseñado a "valorar la mina y a apreciar en el detalle la grandeza del paisaje minero no siempre evidente a cualquier mirada". Su conocimiento de la Cuenca Minera, le ha llevado a recopilar las fotografías antiguas de Berrocal.Las fotos de Cortegana han corrido a cargo de Sebastián Martín Vargas. Nace en Almonaster la Real en 1948, pero vive y se cría en Cortegana. Hijo y nieto de fotógrafos, hereda la pasión por la fotografía. "Su abuelo le regala con tan sólo doce años su equipo de fotografía y a los 15 ya tenía su propio laboratorio, es perito mercantil y topógrafo, y ya en su jubilación sigue con su gran pasión: la fotografía", ha subrayado la Diputación.Las imágenes que cede a la Diputación de Huelva son obra de su padre Sebastián Martín Pérez, quien reprodujo fotos de los vecinos que aún conservaban fotos antiguas.Por último, Francisco Reina Mora se ha encargado de la recopilación de la Nava. Nacido en Paymogo en 1950, llega a la Nava en 1958. Su vida transcurre entre Madrid y Navarra, ejerciendo su profesión de Guardia Civil, hasta que se prejubila y se va a vivir a La Nava. Su afición por la fotografía le viene desde hace mucho tiempo, pero es en el 2006 cuando se dedica a recopilar y a digitalizar fotos antiguas de La Nava.PROYECTO '100 IMÁGENES HUELVA'El proyecto '100 imágenes Huelva' comienza en 2015, con los fondos de Nerva y Cartaya, al no contar el servicio de Archivo de Diputación con fotografías antiguas de los municipios, ya que "durante muchos años primó la consideración de las imágenes como bienes personales y no patrimoniales de la institución".Con esta aportación, se han recopilado 16 fondos, los cuales afectan a catorce municipios ya que hay dos más que están dedicados a las 'Danzas de la provincia' y a 'Nerva y sus aldeas'.El proyecto, que se centra en el blanco y negro, va conformando un banco de imágenes, de fotografías de gran calidad de los municipios onubenses --también de Huelva capital-- comprendidas entre el siglo XIX y principios de los años sesenta del siglo XX. Las imágenes pasarán a formar parte del Servicio de Archivos de la Diputación Provincial de Huelva en dos formatos, el digital para incluirlas en la página web, y el soporte en papel fotográfico.--EUROPA PRESS--