FOE y Asociación de Mujeres Empresarias manifiestan su compromiso con la iniciativa empresarial femenina

Huelva.- 8M.- FOE

Con motivo del Día de la Mujer, el presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios Álvarez, ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Huelva (AME), Bella Carballo, a quien ha reiterado el compromiso con la iniciativa empresarial femenina y con la incorporación de las mujeres al mundo laboral --como empresaria, directiva y profesional-- en condiciones de igualdad, a través del esfuerzo de todos los implicados.Desde la FOE se considera que el principio de igualdad "debe ser uno de los ejes conductores" de las empresas y de su cultura como eslabón esencial de una sociedad madura, desarrollada y altamente concienciada con ese derecho básico de equiparar derechos y oportunidades para todos, según ha informado la FOE en una nota de prensa.No obstante, y habida cuenta de las diferencias que aún en la actualidad se siguen dando, el presidente de la FOE ha manifestado a la presidenta de AME, Bella Carballo, la necesidad de "seguir reforzando ese mensaje y no sólo tomar parte activa, sino anticiparnos en la medida de lo posible a los cambios que se están produciendo y se van a producir"."La educación --ha manifestado García-Palacios Álvarez-- es uno de los pilares fundamentales para la socialización de roles de género en todas las edades, convirtiéndola en un ámbito de intervención básico para lograr avances para la equiparación entre géneros".Y es que, desde la FOE se considera que los problemas de igualdad "no surgen del ámbito laboral, sino que más bien se reflejan en él, como espejo de lo que ocurre en el mundo, en la sociedad". No obstante, conscientes de que son necesarias tomar medidas, la FOE, en el ámbito de su competencia, seguirá avanzando en la adopción de propuestas encaminadas a que en las empresas se lleve a cabo una mejor distribución de los papeles entre hombres y mujeres.Los representantes de la FOE y de AME han coincidido al señalar que "resulta fundamental dar visibilidad a la mujer empresaria en todos los foros, promoviendo su participación y dándoles la representatividad adecuada".En este sentido, desde AME se ha apuntado a "incluir en las políticas de igualdad y conciliación los términos 'mujer empresaria', 'emprendedora' y 'profesional liberal', junto a los de directiva y trabajadora, con el fin de evitar la desigualdad en el lenguaje y, por tanto, normalizar la presencia de esos perfiles en la sociedad actual", según Bella Carballo.Asimismo, los representantes de la FOE y la AME han señalado el interés de potenciar e impulsar actuaciones destinadas a la creación, mantenimiento y aumento de las empresas promovidas por mujeres, poniendo en valor el talento femenino.--EUROPA PRESS--