Fiscalía se opone a la petición de acumulación de penas del asesino de la niña Mari Luz Cortés

Santiago Del Valle Durante El Juicio

La Fiscalía de Huelva ha informado en contra de la petición de Santiago del Valle, asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés, acerca de la acumulación de las penas por las que ha sido condenado, entre ellas la de asesinato por el crimen de la pequeña de Huelva.Según reza el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, "no cabe fijar un máximo de cumplimiento distinto del derivado" de la suma de las distintas condenas, y "que sea favorable al reo, teniendo en cuenta las penas concretas impuestas, sus fechas y las de los hechos objeto de condena".De esta forma, el Ministerio Fiscal entiende que "procede fijar en 30 años, 38 meses y 37 días de prisión el máximo de cumplimiento de las penas impuestas", "que deberá cumplirse en concurso real conforme al principio de cumplimiento sucesivo de las penas" y "conforme a la propuesta" de la suma de las condenas "obrante en las actuaciones".Tal y como adelantaba el diario ABC, la Fiscalía opina que no es aplicable la acumulación de condenas por el tipo de delito y por las fechas en que se cometieron los mismos, que hubiese permitido rebajar la condena "entre ocho y diez años", según informaron fuentes del caso a Europa Press.Cabe resaltar que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, en una providencia del 15 de marzo, ha detallado el historial condenatorio de Del Valle, que comenzará a cumplir la pena de 22 años por el asesinato de Mari Luz Cortés el 3 de julio de 2019 --actualmente cumple condenas anteriores--, con el cual se podrá calcular el máximo de cumplimiento efectivo, toda vez que si este precepto no se aplica, será puesto en libertad el 27 de mayo de 2041, cuando se cumpla la condena por asesinar a la pequeña onubense.De esta manera, al no haber cumplido una cuarta parte de la condena, Del Valle no podrá solicitar el disfrute de permisos penitenciarios. En esa línea, fuentes de Instituciones Penitenciarias han indicado a Europa Press que Del Valle "no tiene los requisitos" de disfrutar permisos penitenciarios o para pedir libertad condicional ante la circunstancia de que este reo está en régimen de primer grado y esas ventajas penitenciarias se obtienen en régimen de tercer grado. En ese aspecto, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real han confirmado a Europa Press que "no nos consta ninguna petición de permiso" por parte del recluso.Por otra parte, el padre de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés, quien se presenta como cabeza de lista del PP por Huelva para los próximos comicios generales del 28 de abril, apuntó en su cuenta de la red social Facebook, recogida por Europa Press, que se enfrenta "a una realidad muy dolorosa" al indicar que "el asesino de mi hija puede que en días salga de la cárcel y tenga la oportunidad de seguir disfrutando de su vida como cualquier otro ciudadano".--EUROPA PRESS--