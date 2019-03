Éxito de participación en el arranque de la galería on-line Magasé Art Gallery en el Monasterio de la Luz

Huelva.- Éxito de participación en el arranque de la galería on-line M

Un gran número de personas ha visitado este fin de semana el Convento de la Luz, en Lucena del Puerto (Huelva), con motivo de la exposición colectiva 'Ars in luce', que ha supuesto el punto de partida de la nueva galería de arte on-line Magasé Art Gallery, un proyecto innovador que nace con el objetivo de "transformar y adaptar el concepto de galería a la era tecnológica poniendo en valor las obras de artistas contemporáneos y haciéndolas llegar al gran público".Se trata de una galería, con el onubense Fernando Mañes en los mandos, que ha comenzado su andadura contando con la participación de un grupo de once artistas andaluces de la talla del propio Martín Lagares, Pedro Rodríguez Garrido, Marga García Pinto, Daniel Franca, María JL Hierro, Joaquín González, Erick Alcántara, Patricio Hidalgo, Murdo Ortiz, Gonzalo Llanes y Ana Becerra, los cuales han coincidido en destacar la importancia de plataformas on-line de este tipo para difundir sus obras y llegar con más facilidad al consumidor.Este domingo, durante la clausura del evento, organizado por la Diputación con la colaboración del Ayuntamiento de Lucena, Mañes ha destacado que "esta exposición ha sido el primer paso de esta galería, que persigue para hacer llegar al gran público las obras de los artistas que conforman este proyecto con aspiraciones internacionales" y ha agradecido la colaboración especial del artista Martín Lagares, el cual le ha augurado "un gran éxito porque es un proyecto serio y honrado", indicando además que "las perspectivas de esta galería, que no es al uso, son muy buenas".También el alcalde de La Palma del Condado, Manuel García Félix, localidad natal de Fernando Mañes y de Lagares, ha participado en la clausura y ha destacado la puesta en marcha de este proyecto en un lugar emblemático como es el Monasterio de la Luz y el talento de los artistas.Todo ello después de una mañana en la que se ha abordado el arte desde lo espiritual con la celebración de un taller de meditación, con Rosa Eusebio; de una clase de yoga con David Domínguez y de una charla sobre la alimentación energética, bajo el título 'Desde el nivel físico al nivel intuición', impartida por Manuel Domínguez, precedida por una degustación de frutos rojos de la cooperativa 'Costa de Huelva', en un evento que ha contado con la colaboración de MKS Huelva y con el patrocinio de las empresas Signos Comunicación y Marketing, M2 Comunicación y Eman Ingeniería.Durante todo el fin de semana el Convento de la Luz ha acogido una serie de actividades que han complementado la exposición como la sesión 'Modelando', en la que Martín Lagares dio forma a una figura femenina en barro a la que tituló 'karma' y el pintor Patricio Hidalgo realizó un taller de 'Pintura Viva'. A su vez, el sábado por la mañana se celebró un encuentro de MKS Huelva, Club de Marketing Social, una asociación onubense de profesionales del marketing, comunicación y responsabilidad social, moderado por su presidenta, Begoña Mayoral, y el preestreno de la revista 'Marketing al Sur', de la mano de la secretaria general de la Federación Andaluza de Marketing (FAM), Rocío Tornay.También el profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva Manuel Blanco, licenciado en Filología Hispánica y doctor en Literatura y Comunicación por la Universidad de Sevilla, CEO de M2 Comunicación, escritor y director de documentales, ofreció el taller 'Comunicación en el arte y nueva cultura digital: del museo al smartphone', en el que realizó un recorrido por la difusión y concepto del arte en la historia hasta llegar al momento actual "cuando el concepto de productor y receptor del arte se han fusionado".La galería online Magasé Art Gallery ha comenzado este fin de semana su andadura, con esta exposición como pistoletazo de salida, con el objetivo de seguir realizando eventos de este tipo y seguir poniendo en valor las obras de los artistas participantes. Su actividad se puede consultar en la web 'www.magaseartgallery.com' y en sus perfiles de las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter.--EUROPA PRESS--