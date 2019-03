El XLV Festival Flamenco de Moguer reúne a Farruquito, Esperanza Fernández y José Valencia

Huelva.- El XLV Festival Flamenco de Moguer reúne a Farruquito, Espera

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, acompañado por el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar; el presidente de la Peña de Cante Jondo de Moguer, Ramón Ruiz; y por el artista Juan Manuel Seisdedos, ha presentado el cartel de la 45 edición del Festival de Cante Flamenco de Moguer, que reunirá al bailaor Farruquito, la cantaora Esperanza Fernández y el guitarrista José Valencia.Así lo ha manifestado Caraballo este viernes ante los medios en cuyo marco se ha conocido el elenco de artistas que formarán parte de la nueva edición de este gran festival de verano, al que también asiste el grupo Planeta Jondo.Respecto al autor del cartel que promociona esta 45 edición del festival, Caraballo se ha referido a él como "un artista al que no le hace falta presentación, creador de una pintura profunda, comprometido con Huelva y el arte, y para todos nosotros es un orgullo que sea de Huelva y que nos haya hecho este regalo".Para el presidente de la institución provincial, "estos 45 años de vida han convertido a este festival en cita obligada del flamenco no solo en nuestra provincia sino en Andalucía y, a partir de ahora, tenemos la intención de que siga creciendo, que siga mejorando y que no baje nunca el nivel y la calidad, complementándolo para que sea la gran cita del flamenco en Andalucía".Al respecto, Caraballo ha señalado que "este festival se ha convertido en un clásico porque en estos años de vida podemos hablar de figuras de la talla de Camarón, El lebrijano, Calixto Sánchez, José Menese, Carmen Linares, Chano Lobato o Rancapino, el año pasado contamos con Estrella Morente y esta edición tenemos de nuevo un cartel de lujo, con la presencia de Farruquito, Esperanza Fernández, José Valencia y Planeta Jondo, que aporta la pincelada de modernidad al festival".Como ha recordado el presidente del ente provincial, mantener un festival de este tipo "es complicado por la subida de los cachés artísticos", y la Peña de Cante Jondo, aunque apoyada por el Ayuntamiento de Moguer, "que está haciendo una labor económica cultural y social magnífica, transformando la imagen del municipio, necesita la colaboración de una administración superior como la Diputación para mantener este festival a máximo nivel, y eso hemos hecho, ya que teníamos una obligación con Moguer, con Alosno y con el flamenco en sí".Caraballo ha subrayado la "apuesta decidida" de la Diputación por ambos pueblos "porque es muy difícil mantener un festival de esta categoría en la cúspide con los recursos que manejan los ayuntamientos y peñas". Para el presidente provincial, "esta apuesta también responde a que el flamenco es algo fundamental, esencial y singular, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, e indiscutiblemente una seña de identidad de nuestra provincia".En palabras del presidente, "el flamenco es pasión, es dolor, alegría, sentimiento, es nuestra manera de entender la vida y de ser de todos los andaluces y de toda la gente de la provincia, pero además es un producto cultural, quizá el más universal que tenga Andalucía, lo que lo convierte en un atractivo turístico, un producto que genera riqueza y empleo en nuestra provincia y en Andalucía".Igualmente, Caraballo ha incidido en "nuestro compromiso firme de apoyar y poner en valor el papel fundamental que cumplen las peñas y asociaciones culturales de la provincia a la hora de mantener vivo el flamenco y contribuir a su conocimiento y difusión, además de su incalculable valor como cantera de artistas noveles" y concretamente la Peña de Cante Jondo de Moguer "es la peña más viva, con más intensidad y referente en toda la provincia".Por ello, ha valorado el trabajo que, desde el Área de Cultura, se está realizando por el flamenco, "apoyando y colaborando con todas las peñas, organizando el Circuito de Cante Flamenco 'Por la ruta del fandango de Huelva y los cantes de ida y vuelta'". "El mes pasado realizamos un homenaje junto con la SER a la Peña Flamenca Femenina de Huelva en su 35 aniversario como recordatorio del papel de la mujer en el flamenco, y prácticamente en todos los festivales y certámenes que se hacen en la provincia está la Diputación, y con mucha más intensidad en los festivales de Moguer y Alosno", ha agregadoPor su parte, Gustavo Cuéllar ha valorado el papel de la institución provincial por su "esfuerzo, trabajo, y sobre todo la dedicación y la palabra cumplida de la por ser y estar dignificando toda proyección y manifestación cultural de Moguer".Al hilo, el alcalde ha destacado "los 45 años de trabajo de una peña que alimenta al flamenco constantemente, sin la que no seríamos nada en la cultura flamenca de Moguer, que cuenta entre sus integrantes con un amplio glosario de nombres que demuestran el talante de una entidad que no solo se mantiene activa por un festival sino por un compendio de acciones que engrandecen el mundo flamenco".Para el primer edil, este festival cuenta con un legado histórico y artístico en cuanto a los autores de los carteles y al elenco de cantaores y bailaores que han estado "y los que tendrán que venir, desde Miguel Poveda a Estrella Morente, desde El lebrijano a Camarón, de lo más clásico a lo más actual pasando por todas las tendencias". "Esto se refleja también en este cartel, desde el sentimiento más puro hasta la pincelada de modernidad de Planeta Jondo", ha subrayado.Además, el presidente de la Peña de Cante Jondo de Moguer, Ramón Ruiz, ha agradecido a ambas instituciones "que nuestro festival haya sido tenido en cuenta como una de las potencias culturales de nuestra provincia, especialmente a la Diputación por su ayuda, que más bien es el salvavidas definitivo de nuestro festival, y por supuesto al ayuntamiento que siempre nos ha ayudado y ahora más, por lo que tenemos el futuro prácticamente garantizado".Por último, el autor del cartel, Juan Manuel Seisdedos, ha señalado que hizo el cartel "con mucho gusto porque me encanta el flamenco, además de tener raíces moguereñas y compartir muchas vivencias muy importantes". Respecto a la obra, Seisdedos ha explicado que el cartel "es una técnica muy específica, pero yo soy pintor y por ello he hecho un cuadro al estilo cartel, he guardado referencias al cartel porque es importante pero en él hay una emoción subterránea que la da el cante flamenco, oculta entre las pinceladas".