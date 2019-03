El temporal retrasa de nuevo la llegada de 700 temporeras al lunes mientras se gestionan expedientes de 14.000

Agr.- Diputación convoca ayudas para el cultivo del espárrago como apu

El secretario general de la Asociación de Pequeños Agricultores (UPA) de Huelva, Manuel Piedra, ha anunciado este miércoles que se ha vuelto a retrasar por tercera vez el viaje de las 700 trabajadores marroquíes que tenían prevista su llegada a mediados del mes de marzo, pero que por el cierre del tráfico marítimo en el Estrecho de Gibraltar debido al temporal de viento, viajarán a la península el próximo lunes, 1 de abril, y no entre el 29 y 30 de marzo.Piedra ha explicado a los periodistas que el grueso del contingente, más de 6.000 trabajadoras repetidoras de la campaña del año pasado y en torno a otras 7.000 de nueva incorporación, está a la espera de que se tramiten todas las gestiones burocráticas para que puedan salir de su país y trabajar en España, mientras que las 700 que no han podido llegar aún dependen únicamente del factor meteorológico.De esta forma, la inquietud surge porque la época de Semana Santa supone un punto de inflexión, al ser un momento en el que hay más demanda de producción debido a las fechas festivas y en el que "se cierran los mercados", además de que coincide con trabajadores del sector servicios que han estado trabajando en el campo y que vuelven a su sector porque la hostelería vive un repunte a partir de esta época.Así las cosas, desde UPA han destacado que en un principio mientras llegue para Semana Santa, al menos, el primer grupo de temporeras de las que todavía no cuentan con todos los papeles, entre 6.000 y 7.000 mujeres, creen que "se va a recolectar toda la fruta". Igualmente, el clima tiene mucho que decir al respecto porque "si sigue soplando levante la fruta madura antes", al igual que "si continúan las temperaturas primaverales".Manuel Piedra ha subrayado que le consta el "enorme esfuerzo" de las instituciones de los dos países por agilizar los trámites burocráticos para que las trabajadoras puedan llegar pronto a España, y ha incidido en que espera que se cumplan estos plazos porque si dentro de una semana se sabe que en Semana Santa no van a estar las más de 6.000 temporeras que hacen falta como mínimo para estas fechas, "lo pasaremos mal".Será en Semana Santa y a principios de la siguiente (a partir del 22 de abril), cuando deban llegar sobre 7.000 trabajadoras que nunca han venido a España a este cometido, motivo por el cual sus expedientes son más difíciles de tramitar.--EUROPA PRESS--