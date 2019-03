El sector pesquero español y portugués se reunirá el martes en Portugal para tratar la problemática de la sardina

Pescadores de Huelva

El próximo martes, 19 de marzo, tendrá lugar en la localidad portuguesa de Peniche un encuentro entre el sector de cerco español --Golfo de Cádiz y Cantábrico Noroeste-- y el portugués para abordar una de las problemáticas fundamentales de la pesquería del cerco relacionados co la sardina ibérica, según ha informado la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría (Huelva).En un comunicado, la cofradía ha informado de que la idea es "buscar y consensuar soluciones" a la situación de "bloqueo que actualmente mantienen los" ministerios de Pesca de ambos países, que "hacen caso omiso" a las peticiones del sector y que "no ofrecen respuesta alguna" a las solicitudes de reuniones de ambos países para que "de una vez por todos les indiquen y les informen sobre la cantidad de cuota de pesca de la cual podrán disponer y la fecha de apertura de dicha pesquería".Esta situación, según los pescadores, provoca una "tensa incertidumbre" en ambos países máxime cuando desde finales de septiembre del año pasado los pescadores de sardinas de Portugal y de España no pueden capturarla.Para el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría y presidente de la Federación Andaluza de Cofradías, Manuel Fernández, "es insostenible" que aún no se sepa cuáles son las perspectivas, en términos de posibilidades de pesca, para el actual año de 2019. "Hay que tomar cartas de una vez de forma urgente en el asunto y ese es el fin de esta reunión bilateral que mantendremos", ha señalado.El resultado de dicho encuentro bilateral se trasladará a ambos ministerios, esperando que "tomen medidas al respecto y escuchen al sector" debido a la importancia social y económica de lo comentado, de lo contrario los pescadores no descartal que se proceda a convocar movilizaciones y otro tipo de reivindicaciones por su parte.--EUROPA PRESS--