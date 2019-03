El SAS detecta a más de 44.000 personas en lista de espera que contarán con un plan de choque de la Junta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha detectado que 44.630 personas en la provincia de Huelva, 843.538 en el conjunto de Andalucía, están pendientes de una intervención o de una consulta de atención especializada hospitalaria, más del doble de las que se conocían hasta este último dato correspondiente a 31 de diciembre de 2018.La Junta de Andalucía ha aprobado un plan de choque para atender a usuarios del SAS que están a la espera de una intervención quirúrgica o de una primera consulta de especialista en la sanidad pública. La medida contará con un presupuesto de 25,5 millones de euros hasta diciembre de 2019 para reducir las listas de espera, ha informado la Junta en una nota.De esta forma, un informe elaborado por la Consejería de Salud y Familias ha concluido que más de 500.000 andaluces no estaban contabilizados en las estadísticas publicadas y remitidas a los distintos organismos oficiales. El acuerdo ratificado en el Consejo de Gobierno para el desarrollo de dicho plan permitirá la incorporación de esas personas a las estadísticas oficiales, gracias a una conceptualización completa, y no parcial, de los datos que conforman las listas de espera.A partir de ahora, estos registros no se elaborarán solo con los procedimientos quirúrgicos o las consultas hospitalarias que están sujetas a plazo de garantía. De esta forma, el nuevo modelo apostará por una visión integral, ya que entiende que todo paciente en espera de un procedimiento quirúrgico o de una primera consulta hospitalaria está incluido en las listas de espera quirúrgica o de consultas, convirtiéndose en un demandante de asistencia sanitaria al que hay que atender.La Consejería de Salud y Familias ha detectado que un gran número de personas no figuraban inscritas en el Registro de Demandantes regulado en el decreto del sistema de garantías, motivo por el que no estaban incluidas en las listas de espera y no tenían los derechos regulados en dicha normativa. El número de personas excluidas de los registros oficiales de demandantes de asistencia quirúrgica o de primera consulta de especialista era igual al que sí figuraba en las listas de espera.Los últimos datos oficiales publicados con el sistema de garantías de plazos puesto en marcha en 2001 correspondían a junio de 2018: el número de personas en la lista de espera quirúrgica ascendía en Huelva a 3.797 en Huelva. El nuevo sistema global implantado en diciembre de 2018, que incluye tanto a los que estaban dentro del decreto de garantías como los que no, multiplica esa cifra. Así, según el informe de 31 de diciembre de 2018, el número real de personas en lista de espera quirúrgica se eleva a 8.550 en nuestra provincia.Este desfase supone que la demora media aumenta a 111 días, las tasas se sitúan en 16,30 pacientes por 1.000 habitantes y los pacientes fuera de plazo o con demora mayor de 365 días ascienden a 1.287.Por su parte, los pacientes pendientes de una consulta a fecha de 30 de junio de 2018 ascendían en la provincia onubense a 15.243. El cambio de sistema eleva la lista de espera de consultas a 36.080 personas. Así, la demora media aumenta a 262 días y los pacientes con demora mayor de 60 días se incrementan hasta 13.387.El incremento de pacientes en lista de espera quirúrgica (4.753 más) y en consultas (20.837 más) en Huelva a fecha 30 de junio 2018 suma 25.590 personas y motiva la aprobación de este plan de choque que se desarrollará hasta finales de año.Para ello la Consejería de Salud y Familias recurrirá a un impulso de las intervenciones pactará horas extraordinarias con los profesionales sanitarios, potenciará la cirugía ambulatoria y derivará pacientes a hospitales concertados.--EUROPA PRESS--