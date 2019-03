La secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva, Eva Salazar.

La secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva, Eva Salazar, ha pedido este jueves respeto a la labor del profesorado "para trabajar por la igualdad en valores dentro de los centros educativos", tras la polémica por la actividad planteada en el instituto de Puebla de Guzmán (Huelva) dentro de la celebración del Día Internacional de la Mujer y que ha provocado, según ha dicho, "un ataque de la ultraderecha".En un comunicado, se ha referido a que "ha sido la ultraderecha de manera maliciosa la que ha sacado de contexto" la decisión en este centro de valorar el que los niños salieran unos minutos más tarde al recreo para entender la situación que han vivido las mujeres."Se intenta coartar la libertad de muchas personas que buscan a través de su trabajo dar visibilidad al papel de la mujer en nuestra sociedad", ha subrayado Salazar, quien ha trasladado el apoyo al profesorado "que ha sido atacado y criminalizado por la propuesta de una actividad que perseguía fomentar la igualdad"."Desgraciadamente, de nuevo nos encontramos con una caza de brujas de la ultraderecha que se ceba contra aquellas personas que trabajan defendiendo los valores de la igualdad, la libertad y la democracia", ha apuntado.Asimismo, ha recordado que hace una semana, también, "pidió la lista de las personas que están trabajando en contra de la violencia de género, criminalizándolas, en listas negras"."Ahora, --ha proseguido-- VOX saca de contexto y tergiversa una realidad atacando a la mujer. Siempre con una intención maliciosa y torticera porque le conviene".El PSOE también ha considerado "lamentable que sus socios de Gobierno, PP y Ciudadanos, no hayan salido para tapar la boca a tantas atrocidades que salen de esta ultraderecha que han venido a contaminar y a poner en duda tantos derechos y avances alcanzados".Según Eva Salazar, "ante estos hechos no vamos a rendirnos ni a bajar las manos, sino que nos dan más fuerzas aún para seguir luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. No vamos a consentir que nos coarten y nos amedranten. Es más, suponen un estímulo para alzar más la voz porque estos casos evidencian la necesidad de seguir trabajando en todos los ámbitos para alcanzar una sociedad más justa y equilibrada en igualdad"."Nuestra lucha --ha subrayado-- va a seguir y animamos a la comunidad educativa a que también lo haga porque es fundamental trabajar los valores de la igualdad con el alumnado porque son la base de nuestra sociedad", ha apostillado.--EUROPA PRESS--