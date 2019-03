El PSOE de Punta Umbría (Huelva) ha denunciado que el concejal de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, quiere "judicializar la gestión municipal" a raíz de las últimas noticias publicadas sobre el proyecto de la avenida Ciudad de Huelva, donde está previsto la construcción de dos torres de viviendas.Hernández Cansino "vuelve a mentir por su enemistad y persecución personal contra un grupo de empresarios de Punta Umbría que lidera el proyecto" de la avenida Ciudad de Huelva, ha informado el PSOE en un comunicado de prensa.En esta línea, ha indicado que "el pliego de condiciones de las parcelas de terreno R-1, R-2, R-3 y R-4 en la zona de los antiguos depósitos recoge que el licitador puede introducir modificaciones, como así ha sido, y que el plazo para la tramitación de la innovación de planeamiento para su aprobación definitiva es de un año".Asimismo, los socialistas han recordado que el Ayuntamiento de Punta Umbría comenzó dicha tramitación en junio de 2018, por lo que el plazo para completar la misma no finalizaría hasta junio de 2019. Por tanto, "desde el PSOE consideramos que esta nueva amenaza de paralización de este importante proyecto es más una estrategia de la mentira y la confusión a costa de los vecinos de Punta Umbría y sus ilusiones que una realidad, ya que no ha concluido el plazo"."El proyecto de la avenida Ciudad de Huelva --han proseguido-- se encuentra dentro de los plazos establecidos, está completamente dentro de la legalidad y cuenta con toda la documentación necesaria".Por ello, "desde este Grupo Municipal Socialista denunciamos las maniobras políticas y judiciales que después quedan en nada y que sólo buscan evitar el progreso de Punta Umbría y manchar el nombre del pueblo una y otra vez con tal de obtener algún rédito político".Al respecto, han recalcado que "son ya más de una decena de denuncias judiciales las que ha interpuesto este abogado bien contra cualquier decisión del pleno de Punta Umbría o contra empresarios locales". Por todo ello, los socialistas piensan que "con este tipo de actitudes, el presidente de UPU está en contra de la creación de empleo para los puntaumbrieños, de inversiones para nuestra localidad y de la modernización del municipio de Punta Umbría".SENTENCIA QUE ANULA PRESUPUESTOS DE 2017El PSOE de Punta Umbría ha señalado que "un claro ejemplo de la judicialización de la vida municipal es la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Huelva que ha llegado este miércoles al Consistorio puntaumbrieño, en la que se anula el acuerdo plenario por el que se aprobó el Presupuesto General del año 2017".En el apartado de ingresos por la venta de parcelas, el Juzgado estima que estos terrenos son parte del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), algo que "informes de la Secretaría y de la Intervención del Ayuntamiento niegan". Por otra parte, "las parcelas a las que hace referencia la sentencia no fueron enajenadas durante el ejercicio 2017, por lo que no se obtuvieron ningún tipo de ingresos por ella"."Consideramos, por tanto, que sólo busca perjudicar la gestión que está realizando el Partido Socialista en el Ayuntamiento por la animadversión que nos procesa por ser nuestro partido quién lo desbancó de la Alcaldía en 2007 y, desde entonces, ha cambiado su vida la política siendo incluso expulsado del PP y ha pasado a formar su propio partido movido por sus ambiciones e intereses personales", han concluido.--EUROPA PRESS--