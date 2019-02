Ayuntamiento de Niebla.

El PSOE de Niebla (Huelva) ha criticado "los frenos y objeciones sin fundamentos" que ha recibido el proyecto del parque fotovoltaico y eólico por parte del Partido Andalucista (PA) y los concejales no adscritos, "una situación incomprensible dado el amplio impacto positivo que supondrá la ejecución del mismo para la economía, la empleabilidad local y el medio ambiente".En el pasado Pleno municipal se han aprobado las cláusulas administrativas para la concesión del terreno municipal 'Baldíos de Niebla', con el fin de que la empresa que resulte adjudicataria construya un parque fotovoltaico y eólico de 605 hectáreas y 2.000 MV instalados que supondrá un revulsivo económico sin precedentes para la localidad, ha informado el PSOE en una nota.Este primer paso, "tan necesario" para la puesta en marcha del proyecto, ha contado con las votaciones a favor del PSOE y el PP así como la negativa del Partido Andalucista y los concejales no adscritos.La empresa que resulte finalmente adjudicataria --mediante un proceso de libre concurso-- no solamente tendrá que cumplir con todos los requerimientos de la ley sino que además, tendrá que presentar un informe de impacto medioambiental pertinente y mantener el pago anual a la municipalidad del mínimo de 1.626.918 euros, más la parte proporcional aminorada, hasta el final de la concesión.Por lo tanto, los socialistas de Niebla "no entendemos las objeciones presentadas en torno al proyecto, al que el Partido Andalucista retira su apoyo por una supuesta probabilidad de especulación posterior con el terreno, algo que es prácticamente imposible dada las mismas cláusulas de concesión del terreno a la que ellos mismos se han negado a votar".En concreto, la cláusula octava, que recoge los derechos y obligaciones del concesionario expresa "la obligación de ejercer la concesión y no cederla o traspasarla a terceros sin la autorización del Ayuntamiento", así como la obligación de "ejecutar el proyecto de instalación de un parque fotovoltaico y un parque eólico bajo las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Niebla, las consejerías de la Junta de Andalucía y demás organismos autorizados".Los socialistas iliplenses han manifestado que se encuentran "contrariados ante las continuas reticencias tanto de los andalucistas como de los concejales no adscritos, ya que consideramos incomprensibles no apoyar un proyecto que cuenta, incluso, con el beneplácito del Partido Popular, que ha sabido anteponer, en este caso, el interés por la prosperidad económica de Niebla a sus posibles rencillas políticas con el equipo actual de Gobierno".--EUROPA PRESS--