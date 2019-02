El PSOE de Cartaya denuncia que el alcalde apruebe la privatización del servicio de Deportes a dos meses del 26M

Huelva.-PSOE de Cartaya recrimina al alcalde Juan Polo el "empeño e in

La viceportavoz y secretaria de Organización del PSOE de Cartaya (Huelva), Consolación Benítez, ha condenado que el alcalde independiente de la localidad, Juan Polo, y su equipo de gobierno tripartito (ICAR-PP-PA) dé vía libre en el Pleno celebrado este miércoles a la privatización del servicio municipal de Deportes.Según Benítez, "resulta sospechoso las prisas con las que Juan Polo ha querido llevar a cabo la privatización de este servicio, por lo que mucho nos tememos que hay un interés oculto detrás de ello", ha informado el PSOE en un comunicado de prensa."Resulta llamativo --ha proseguido-- que a dos meses de las elecciones municipales apruebe la privatización de este servicio porque no se podría hacer efectivo hasta finales de año y, con seguridad, en esa fecha Juan Polo no será alcalde de Cartaya".Al hilo de ello, Consolación Benítez ha recordado que se trata de la tercera vez que Polo y el concejal de Deportes del PP, Manuel Barroso, lleva a pleno esta privatización, pero que "por errores en el expediente no se había aprobado hasta que ha conseguido sacarla a licitación para pasar este servicio a manos de una empresa privada". Por ello, ha tachado de "lamentable y poco ético" que Polo acabe con este servicio público tan demandado por los ciudadanos.La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartaya ha tachado esta actuación de "injusta" con la que "se castiga a los vecinos de este municipio" que hace un uso diario de este servicio. Por ello, no entienden "qué se esconde detrás de todo ello" y ha advertido de que "desde el PSOE vamos a estar muy vigilantes ya que tanta prisa y empecinamiento por la venta de este servicio es sospechosa.Al respecto, ha subrayado que su grupo no dudará "en acudir a los tribunales para salvaguardar los derechos de los trabajadores, de los usuarios y, sobre todo, del pueblo de Cartaya".Por último, se ha referido a la "caótica" situación en la que se quedan en este momento los trabajadores del área de deportes y los usuarios, que no saben "ni a quién dirigirse" para pedir información, además del "ataque" al bolsillo que puedan sufrir, "cuestiones que también nos preocupa bastante", ha apostillado.--EUROPA PRESS--